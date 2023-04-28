Рохо: "Сульшер сказал, что Магуайр должен играть из-за своего ценника"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо рассказал, что ранее Харри Магуайр был незаменимым для "красных дьяволов" благодаря своему ценнику.

Магуайр, купленный у "Лестера" за 80 миллионов фунтов в 2019 году, до сих пор остается самым дорогим защитником в мире. Игра Харри на клубном уровне давно оставляет желать лучшего, однако он утратил место в стартовом составе "Юнайтед" только в этом сезоне.



Оле Гуннар Сульшер, предшественник Эрика Тен Хага на посту главного тренера "Юнайтед", просто не решался убрать Магуайра из основы ввиду огромного ценника Харри, признавшись насчет этого Рохо.



"Однажды я отправился в кабинет Сульшера сказать ему, чтобы он отпустил меня в другой клуб или ставил в стартовый состав. Я сказал, что не использовать меня — это ошибка. Но он ответил мне, что Магуайр должен играть, несмотря ни на что, потому что они заплатили так много денег за него".



"В то время Магуайр уже крупно ошибался каждую неделю, и я сказал Сульшеру: "Сукин сын, дай мне играть, потому что этот парень совершает огромные ошибки каждую неделю".



"Слава Богу, теперь они его убрали, и играет Лича Мартинес", — сообщил Рохо TyC Sports.