Рэтклифф сделал новое предложение о покупке МЮ

Как и ожидалось, богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф сделал предложение по "Манчестер Юнайтед", которое позволит братьям Авраму и Джоэлу Глэйзерам остаться акционерами клуба.

Как известно, в пятницу вечером завершается третий и одновременно финальный раунд по сбору предложений насчет "Юнайтед".



Свежее предложение INEOS, компании Рэтклиффа, предусматривает покупку чуть более 50 процентов акций "Юнайтед". При этом двое Глэйзеров сохранят свою долю в районе 20 процентов.



Такого рода поворот совсем не понравился фанатам "Юнайтед". С 2005 года Глэйзеры попортили немало крови фанатам, и те больше не хотят видеть американское семейство.



По информации Sky Sports, другой фаворит на покупку "Юнайтед" в лице катарского шейха Джассима по-прежнему собирается приобрести клуб полностью, однако в таком случае Глэйзеры хотят получить минимум 6 миллиардов фунтов.