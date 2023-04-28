Рэтклифф сделал новое предложение о покупке МЮ
Как и ожидалось, богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф сделал предложение по "Манчестер Юнайтед", которое позволит братьям Авраму и Джоэлу Глэйзерам остаться акционерами клуба.
Как известно, в пятницу вечером завершается третий и одновременно финальный раунд по сбору предложений насчет "Юнайтед".
Свежее предложение INEOS, компании Рэтклиффа, предусматривает покупку чуть более 50 процентов акций "Юнайтед". При этом двое Глэйзеров сохранят свою долю в районе 20 процентов.
Такого рода поворот совсем не понравился фанатам "Юнайтед". С 2005 года Глэйзеры попортили немало крови фанатам, и те больше не хотят видеть американское семейство.
По информации Sky Sports, другой фаворит на покупку "Юнайтед" в лице катарского шейха Джассима по-прежнему собирается приобрести клуб полностью, однако в таком случае Глэйзеры хотят получить минимум 6 миллиардов фунтов.
28.04.2023 19:00
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Нее, этот хуесос еще хуже глейзеров с такими предложениями. Рохля ебучая
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