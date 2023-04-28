Кейн рассказал о "честном разговоре" с Леви

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн рассказал, что провел "честный разговор" с президентом клуба Даниэлем Леви.

В минувшее воскресенье "Тоттенхэм" сокрушительным образом уступил "Ньюкаслу" (6:1), на следующий день день попрощавшись со своим временным тренером Кристианом Стеллини.



Также в понедельник Леви встретился с Кейном, чтобы узнать настроения в раздевалке и выработать лучший план на концовку сезона, что вылилось в камбэк против "Манчестер Юнайтед" накануне (2:2).



"Думаю, ему было важно понять, что в головах у игроков в данный момент. Это был честный разговор о том, что на уме у каждого и что нам нужно постараться сделать, чтобы как можно лучше завершить сезон с чем-нибудь".



"Мы все еще сражаемся за четвертое место, но если не сложится, мы постараемся финишировать пятыми или шестыми — так высоко, как мы только можем".



"В этой лиге такая большая конкуренция, и ты легко можешь закончить сезон на восьмом или девятом месте, если не будешь внимателен. В этом был весь смысл — обеспечить нам лучшие шансы, и я рад, что мы отреагировали таким образом", — цитирует Кейна BBC.