Гарначо заключил с МЮ новый контракт до 2028 года
Вингер Алехандро Гарначо заключил с "Манчестер Юнайтед" новый контракт, рассчитанный до 2028 года.
Ровно год назад, 28 апреля 2022, Гарначо дебютировал за первую команду "Юнайтед". С тех пор Алехандро добился колоссального прогресса.
В этом сезоне 18-летний Гарначо сыграл 31 матч за "красных дьяволов", а в прошлом месяце даже был вызван в сборную Аргентины, куда, правда, отправиться не смог из-за травмы лодыжки.
Ранее днем стало известно, что "Юнайтед" не отпустил Гарначо в юношескую сборную Аргентины U-20 для выступления на Чемпионате Мира, чтобы не лишиться Алехандро на финал Кубка Англии 3 июня, но этот нюанс не повлиял на заключение новой сделки.
"Когда я присоединился к этому невероятному клубу, я мечтал о том чтобы дебютировать, сыграть на "Олд Траффорд", забить свой первый гол и завоевать трофеи с этой эмблемой на своей груди".
"Я очень горд и взволнован, что уже пережил эти моменты, вместе со своей семьей, которая поддерживала меня на каждом шаге этого пути".
"Все мы рады возможности продолжить наше приключение в "Манчестер Юнайтед", и я уже начал трудиться на достижением следующего набора целей и амбиций".
"Тренер и его штаб помогли мне прибавить во всех отношениях, и при их поддержке я развиваюсь каждый день, чтобы помочь команде быть успешной".
"Я предвкушаю будущее и не могу дождаться, чтобы создать еще больше особенных моментов с этим коллективом, перед нашими удивительными болельщиками", — сообщил Гарначо.
28.04.2023 17:00
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Последние комментарии:
28.04.2023 18:04 #
ian
Никто не знает толком ничего про дочерей Путина
Источник: http://fapl.ru/posts/100056/?c=1#c7768888
это норма для орков, маленькие мои?
президент инкогнито КАМООООООООНЕ
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Никто не знает толком ничего про дочерей Путина, а вот заглот вычисляет их баланс
Ну что за квадрат
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28.04.2023 17:58 #
quavo
Я бы ему еще дал, пацан бист. С диало мб выйдет толк
Источник: http://fapl.ru/posts/100056/?c=1
словил пидарка
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товарищ путин ничего не знал. перегибы на местах.
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Я бы ему еще 7 дал, пацан бист. С диало мб выйдет толк
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200к насыпали пади, этож МЮ
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24.02.2022 10:27 #
jack-4poker
Украинцам добра!
Наконец люди вздохнут с облегчением и им всякая свинорейхская мразь перестанет запугиваниями и враньем их города менять, как в Харькове или Днепропетровске люди должны жить и кого чтить, на каком языке говорить и что учить.
Фашизм не пройдет!
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если чёлочка не на фронте, то она лох? или же лохи всё-таки те, кого позвали? во втором случае дискредитация, а в первом - каминг-аут) ору
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арсенал слили евертону, сауту, сыграл в ничью с саутом дома.
камон красиво 8 очей слили худшим командам апл.
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