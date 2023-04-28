Гарначо заключил с МЮ новый контракт до 2028 года

Вингер Алехандро Гарначо заключил с "Манчестер Юнайтед" новый контракт, рассчитанный до 2028 года.

Ровно год назад, 28 апреля 2022, Гарначо дебютировал за первую команду "Юнайтед". С тех пор Алехандро добился колоссального прогресса.



В этом сезоне 18-летний Гарначо сыграл 31 матч за "красных дьяволов", а в прошлом месяце даже был вызван в сборную Аргентины, куда, правда, отправиться не смог из-за травмы лодыжки.



Ранее днем стало известно, что "Юнайтед" не отпустил Гарначо в юношескую сборную Аргентины U-20 для выступления на Чемпионате Мира, чтобы не лишиться Алехандро на финал Кубка Англии 3 июня, но этот нюанс не повлиял на заключение новой сделки.



"Когда я присоединился к этому невероятному клубу, я мечтал о том чтобы дебютировать, сыграть на "Олд Траффорд", забить свой первый гол и завоевать трофеи с этой эмблемой на своей груди".



"Я очень горд и взволнован, что уже пережил эти моменты, вместе со своей семьей, которая поддерживала меня на каждом шаге этого пути".



"Все мы рады возможности продолжить наше приключение в "Манчестер Юнайтед", и я уже начал трудиться на достижением следующего набора целей и амбиций".



"Тренер и его штаб помогли мне прибавить во всех отношениях, и при их поддержке я развиваюсь каждый день, чтобы помочь команде быть успешной".



"Я предвкушаю будущее и не могу дождаться, чтобы создать еще больше особенных моментов с этим коллективом, перед нашими удивительными болельщиками", — сообщил Гарначо.