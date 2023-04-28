Гарначо заключил с МЮ новый контракт до 2028 года

Алехандро Гарначо и Эрик Тен Хаг Вингер Алехандро Гарначо заключил с "Манчестер Юнайтед" новый контракт, рассчитанный до 2028 года.

Ровно год назад, 28 апреля 2022, Гарначо дебютировал за первую команду "Юнайтед". С тех пор Алехандро добился колоссального прогресса.

В этом сезоне 18-летний Гарначо сыграл 31 матч за "красных дьяволов", а в прошлом месяце даже был вызван в сборную Аргентины, куда, правда, отправиться не смог из-за травмы лодыжки.

Ранее днем стало известно, что "Юнайтед" не отпустил Гарначо в юношескую сборную Аргентины U-20 для выступления на Чемпионате Мира, чтобы не лишиться Алехандро на финал Кубка Англии 3 июня, но этот нюанс не повлиял на заключение новой сделки.

"Когда я присоединился к этому невероятному клубу, я мечтал о том чтобы дебютировать, сыграть на "Олд Траффорд", забить свой первый гол и завоевать трофеи с этой эмблемой на своей груди".

"Я очень горд и взволнован, что уже пережил эти моменты, вместе со своей семьей, которая поддерживала меня на каждом шаге этого пути".

"Все мы рады возможности продолжить наше приключение в "Манчестер Юнайтед", и я уже начал трудиться на достижением следующего набора целей и амбиций".

"Тренер и его штаб помогли мне прибавить во всех отношениях, и при их поддержке я развиваюсь каждый день, чтобы помочь команде быть успешной".

"Я предвкушаю будущее и не могу дождаться, чтобы создать еще больше особенных моментов с этим коллективом, перед нашими удивительными болельщиками", — сообщил Гарначо.


Метки Гарначо, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2023 17:00

Количество просмотров Просмотров: 725

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 28.04.2023 18:14 # thegodfather
    28.04.2023 18:04 #
    ian

    Никто не знает толком ничего про дочерей Путина

    Источник: http://fapl.ru/posts/100056/?c=1#c7768888


    это норма для орков, маленькие мои?
    президент инкогнито КАМООООООООНЕ

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  2. ian 28.04.2023 18:04 # ian
    Никто не знает толком ничего про дочерей Путина, а вот заглот вычисляет их баланс

    Ну что за квадрат

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  3. thegodfather 28.04.2023 17:58 # thegodfather
    28.04.2023 17:58 #
    quavo

    Я бы ему еще дал, пацан бист. С диало мб выйдет толк

    Источник: http://fapl.ru/posts/100056/?c=1




    словил пидарка

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  4. true-manc 28.04.2023 17:58 # true-manc
    товарищ путин ничего не знал. перегибы на местах.

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  5. quavo 28.04.2023 17:58 # quavo
    Я бы ему еще 7 дал, пацан бист. С диало мб выйдет толк

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  6. alexomck 28.04.2023 17:51 # alexomck
    200к насыпали пади, этож МЮ

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  7. narcot 28.04.2023 17:48 # narcot
    Прибыль фирм дочерей Путина за год войны превысила миллиард рублей

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  8. narcot 28.04.2023 17:38 # narcot
    В Министерстве обороны России прокомментировали ночной удар по Украине, заявив, что поразили все намеченные объекты.


    В Черкасской области в городе Умань после попадания снаряда в многоэтажку по последним данным погибли 19 человек, в том числе трое детей. Еще 18 человек получили ранения. В Днепре жертвами удара стали женщина и двухлетний ребенок.

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  9. slash-lfc 28.04.2023 17:36 # slash-lfc
    Пидоластелку в детстве клыканули не иначе. База. Сюл.

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  10. narcot 28.04.2023 17:10 # narcot
    Студентам колледжа в Петербурге объявили выговор за вопросы бойцам батальона, воюющего в Украине — например, об их нашивках с черепом и костями


    24.02.2022 10:27 #
    jack-4poker

    Украинцам добра!
    Наконец люди вздохнут с облегчением и им всякая свинорейхская мразь перестанет запугиваниями и враньем их города менять, как в Харькове или Днепропетровске люди должны жить и кого чтить, на каком языке говорить и что учить.
    Фашизм не пройдет!

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  11. narcot 28.04.2023 17:09 # narcot
    если чёлочка не на фронте, то она лох? или же лохи всё-таки те, кого позвали? во втором случае дискредитация, а в первом - каминг-аут) ору

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  12. thegodfather 28.04.2023 17:03 # thegodfather
    арсенал слили евертону, сауту, сыграл в ничью с саутом дома.
    камон красиво 8 очей слили худшим командам апл.

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