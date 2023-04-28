Тен Хаг: "У МЮ худшее расписание в Премьер-Лиге"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что у его команды худшее расписание среди всех в Премьер-Лиге.
Накануне "Юнайтед" упустил победу против "Тоттенхэма" (2:2), показав крайне слабую игру во втором тайме и разбазарив преимущество в два гола.
Тен Хаг признает, что у его команды могут быть проблемы с усталостью, однако Эрик не собирается использовать это как оправдание.
"У нас худшее расписание, в том числе в Премьер-Лиге, и это не изменится".
"Нужно принять это и подстроиться. Игроки не могут использовать это как оправдание. В этот раз у нас было достаточно времени на восстановление, поэтому мы требуем, чтобы наши игроки были готовы. Сегодня они не были готовы", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
28.04.2023 16:00
Просмотров: 612
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
а лысая чепуха всё ноет)) а состав у тебя тоже худший, 6лядь?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий