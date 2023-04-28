Тен Хаг: "У МЮ худшее расписание в Премьер-Лиге"

Эрик Тен Хаг Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что у его команды худшее расписание среди всех в Премьер-Лиге.

Накануне "Юнайтед" упустил победу против "Тоттенхэма" (2:2), показав крайне слабую игру во втором тайме и разбазарив преимущество в два гола.

Тен Хаг признает, что у его команды могут быть проблемы с усталостью, однако Эрик не собирается использовать это как оправдание.

"У нас худшее расписание, в том числе в Премьер-Лиге, и это не изменится".

"Нужно принять это и подстроиться. Игроки не могут использовать это как оправдание. В этот раз у нас было достаточно времени на восстановление, поэтому мы требуем, чтобы наши игроки были готовы. Сегодня они не были готовы", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2023 16:00

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  1. narcot 28.04.2023 16:39 # narcot
    а лысая чепуха всё ноет)) а состав у тебя тоже худший, 6лядь?

    (ответить)

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