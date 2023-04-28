"Брайтон" согласовал покупку Жоао Педро

"Брайтон" согласовал покупку нападающего "Уотфорда" Жоао Педро за рекордные для своего клуба деньги.

По информации Sky Sports, сделка по Педро уже согласовала и будет завершена с открытием летнего трансферного окна.



Ожидается, что приобретение 21-летнего бразильца перекроет предыдущий трансферный рекорд "Брайтона" — переход защитника Адама Уэбстера из "Бристоль Сити" за 20 миллионов фунтов в августе 2019.



Педро выступает за "Уотфорд" после своего перехода из "Флуминенсе" в январе 2020. В этом сезоне Жоао забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи в рамках Чемпионшипа, где "шершни" сейчас занимают только 13-е место.