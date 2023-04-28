Клопп: "Этот сезон запомнят по победе 7:0 над МЮ"

7:0 Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что этот сезон его команды запомнится победой 7:0 над "Манчестер Юнайтед".

"Ливерпуль" мало чем может похвастать в этом сезоне. "Красные" совершенно точно финишируют с пустыми руками, и пределом их мечтаний является попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Однако даже в таком неудачном сезоне был памятный момент. 5 марта "Ливерпуль" с рекордным счетом победил "Юнайтед", нанеся "красным дьяволам" их самое крупное поражение с 1931 года.

"Что касается этого сезона, то его запомнят по победе 7:0 над "Юнайтед", если мы не сотворим нечто особенное".

"Надеюсь, когда через несколько лет люди будут оглядываться назад, то скажут: "А, это был тот год, когда мы победили "Манчестер Юнайтед" 7:0!"

"Если мы сможем сказать что-нибудь хорошее сверх этого, то это было бы мило, но если нет, нам придется довольствоваться тем, что есть".

"Мы сделали то, что сделали, и на протяжении длительного периода времени мы были действительно хороши — даже в этом году у нас были действительно хорошие моменты, но в целом нам не хватало стабильности в этом году. Это то, что мы должны изменить и над чем мы работаем", — цитирует Клоппа talkSPORT.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 712

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  1. suddenly 28.04.2023 15:01 # suddenly
    Хочет, что бы все забыли 7 место Ливерпуля?

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  2. redstyle 28.04.2023 14:41 # redstyle
    Великие семёрки мю)) Вечная История

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  3. tursa 28.04.2023 14:38 # tursa
    а если выше мю закончат, то еще лучше будет

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  4. meshuggah 28.04.2023 14:28 # meshuggah
    быть выше челси уже трофей...

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