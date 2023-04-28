Клопп: "Этот сезон запомнят по победе 7:0 над МЮ"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что этот сезон его команды запомнится победой 7:0 над "Манчестер Юнайтед".

"Ливерпуль" мало чем может похвастать в этом сезоне. "Красные" совершенно точно финишируют с пустыми руками, и пределом их мечтаний является попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



Однако даже в таком неудачном сезоне был памятный момент. 5 марта "Ливерпуль" с рекордным счетом победил "Юнайтед", нанеся "красным дьяволам" их самое крупное поражение с 1931 года.



"Что касается этого сезона, то его запомнят по победе 7:0 над "Юнайтед", если мы не сотворим нечто особенное".



"Надеюсь, когда через несколько лет люди будут оглядываться назад, то скажут: "А, это был тот год, когда мы победили "Манчестер Юнайтед" 7:0!"



"Если мы сможем сказать что-нибудь хорошее сверх этого, то это было бы мило, но если нет, нам придется довольствоваться тем, что есть".



"Мы сделали то, что сделали, и на протяжении длительного периода времени мы были действительно хороши — даже в этом году у нас были действительно хорошие моменты, но в целом нам не хватало стабильности в этом году. Это то, что мы должны изменить и над чем мы работаем", — цитирует Клоппа talkSPORT.