Неко Уильямс выбыл до конца сезона с переломом челюсти

Защитник "Ноттингем Форест" Неко Уильямс уже не сыграет в этом сезоне из-за перелома челюсти.

Эту страшную травму Уильямс получил в столкновении со своим партнером по команде Бреннаном Джонсоном во время победного для "Форест" матча Премьер-Лиги против "Брайтона" в минувшую среду (3:1).



Со стадиона Неко сразу отправился в госпиталь, где у него диагностировали перелом. 22-летний валлиец уже перенес операцию и в остатке этого сезона не сыграет, сообщает BBC.



Добавим, Уильямс является продуктом академии "Ливерпуля". В "Форест" Неко перебрался только прошлым летом, приняв участие в 31 из 33 матчей "лесников" в Премьер-Лиге.