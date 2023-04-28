Неко Уильямс выбыл до конца сезона с переломом челюсти
Защитник "Ноттингем Форест" Неко Уильямс уже не сыграет в этом сезоне из-за перелома челюсти.
Эту страшную травму Уильямс получил в столкновении со своим партнером по команде Бреннаном Джонсоном во время победного для "Форест" матча Премьер-Лиги против "Брайтона" в минувшую среду (3:1).
Со стадиона Неко сразу отправился в госпиталь, где у него диагностировали перелом. 22-летний валлиец уже перенес операцию и в остатке этого сезона не сыграет, сообщает BBC.
Добавим, Уильямс является продуктом академии "Ливерпуля". В "Форест" Неко перебрался только прошлым летом, приняв участие в 31 из 33 матчей "лесников" в Премьер-Лиге.
28.04.2023 13:00
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