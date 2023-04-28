"Арсенал" не близок к новому контракту с Салиба

"Арсенал" не близок к подписанию нового контракта с защитником Вильямом Салиба.

Салиба только в этом сезоне дебютировал за "Арсенал", сразу же превратившись в ключевого игрока коллектива Микеля Артеты.



Сейчас "канониры" переживают серьезный спад, который начался как раз с травмы спины Салиба, что лишь подчеркивает важность Вильяма для команды.



По словам журналиста The Athletic Дэвида Орнстейна, "Арсенал" пока не приблизился к компромиссу с Салиба, а случившийся спад команды дает 22-летнему французу повод только повысить свои требования за столом переговоров.



"Контракт Салиба истекает летом 2024".



"Мы видели, что они закрыли вопрос с будущим Мартинелли. Также у них есть договоренность с Сака, хотя об этом пока не объявлено, и мы не знаем, заключена ли сделка. Давайте посмотрим, что здесь случится, но я не в курсе каких-либо затруднений".



"И далее есть Салиба. Мы не слышали ничего, что позволило бы судить о том, что договоренность достигнута или хотя бы близка".



"Его травма подчеркнула его важность для команды, и это может сыграть свою роль в переговорах по контракту", — сообщил Орнстейн ютуб-каналу Рио Фердинанда.