"Арсенал" составил шорт-лист из четырех полузащитников

"Арсенал" составил шорт-лист из четырех игроков по укреплению центра поля грядущим летом.

"Арсенал" пытался обзавестись полузащитником топ-уровня еще в январе, однако оба предложения "канониров" по Мойсесу Кайседо из "Брайтона" были отклонены.



В итоге "Арсенал" был вынужден довольствоваться приглашением Жоржиньо из "Челси", однако главному тренеру "канониров" Микелю Артеты этого мало.



Как сообщает Football.London, "Арсенал" отобрал четырех полузащитников в преддверии летнего трансферного окна, и прежде всего это капитан "Вест Хэма" Деклан Райс.



Дополняют шорт-лист спортивного директора "канониров" Эду упомянутый Кайседо, Мейсон Маунт из "Челси" и Мохаммед Кудус из "Аякса".