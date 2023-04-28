"Арсенал" составил шорт-лист из четырех полузащитников

Деклан Райс "Арсенал" составил шорт-лист из четырех игроков по укреплению центра поля грядущим летом.

"Арсенал" пытался обзавестись полузащитником топ-уровня еще в январе, однако оба предложения "канониров" по Мойсесу Кайседо из "Брайтона" были отклонены.

В итоге "Арсенал" был вынужден довольствоваться приглашением Жоржиньо из "Челси", однако главному тренеру "канониров" Микелю Артеты этого мало.

Как сообщает Football.London, "Арсенал" отобрал четырех полузащитников в преддверии летнего трансферного окна, и прежде всего это капитан "Вест Хэма" Деклан Райс.

Дополняют шорт-лист спортивного директора "канониров" Эду упомянутый Кайседо, Мейсон Маунт из "Челси" и Мохаммед Кудус из "Аякса".


Метки Арсенал, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2023 11:00

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Последние комментарии:




  1. redwhitegun 28.04.2023 11:46 # redwhitegun
    Кайседо и Райс хорошие варианты, но только что то в последнее время Арсенал покупает не возглавляющих шорт-лист игроков как было с Кайседо, Мудриком, Лисандро... Мб квала в ЛЧ поможет изменить эту тенденцию.

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  2. chelsea88 28.04.2023 11:17 # chelsea88
    А купят какого-нибудь днаря из 2 дивизиона Португалии.

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