Лопетеги: "Брайтон" — лучшая команда в мире по игре в футбол"

Главный тренер "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги считает, что по качеству игры в футбол "Брайтону" сейчас нет равных в мире.

В ближайшую субботу Лопетеги привезет свою команду на "Амекс", чтобы сразиться с замахнувшимся на путевку в еврокубки "Брайтоном".



Лопетеги высоко ценит работу своего коллеги Роберто Де Дзерби и восхищается стилем игры "чаек".



"На мой взгляд, сейчас "Брайтон" — это лучшая команда в мире по игре в футбол. Они играют по-другому, нежели остальные команды, и они очень хороши".



"Они другие. Они по-другому атакуют, в их игре с мячом есть стабильность, у них есть разные решения для разных частей поля".



"Они показывают, что им — всем их игрокам — доставляет удовольствие играть таким образом. Это благодаря великолепной работе Де Дзерби и великолепным игрокам".



"Это большой вызов для нас, но у нас есть шансы. Мы должны отправиться туда с настроем дать им бой", — цитирует Лопетеги The Independent.