Лопетеги: "Брайтон" — лучшая команда в мире по игре в футбол"

Брайтон Главный тренер "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги считает, что по качеству игры в футбол "Брайтону" сейчас нет равных в мире.

В ближайшую субботу Лопетеги привезет свою команду на "Амекс", чтобы сразиться с замахнувшимся на путевку в еврокубки "Брайтоном".

Лопетеги высоко ценит работу своего коллеги Роберто Де Дзерби и восхищается стилем игры "чаек".

"На мой взгляд, сейчас "Брайтон" — это лучшая команда в мире по игре в футбол. Они играют по-другому, нежели остальные команды, и они очень хороши".

"Они другие. Они по-другому атакуют, в их игре с мячом есть стабильность, у них есть разные решения для разных частей поля".

"Они показывают, что им — всем их игрокам — доставляет удовольствие играть таким образом. Это благодаря великолепной работе Де Дзерби и великолепным игрокам".

"Это большой вызов для нас, но у нас есть шансы. Мы должны отправиться туда с настроем дать им бой", — цитирует Лопетеги The Independent.


Метки Брайтон, Вулверхэмптон, Лопетеги, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2023 10:00

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