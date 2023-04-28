Мерсон считает, что "Арсенал" может забыть о титуле минимум до 2025 года

Экс-нападающий "Арсенала" Пол Мерсон считает, что "канониры" упустили свой шанс выиграть Премьер-Лигу и теперь могут попрощаться со своими мечтами о титуле минимум до 2025 года.

Поражение 4:1 от "Манчестер Сити" в минувшую среду означает, что преимущество "Арсенала" во главе таблицы растаяло до двух очков. При этом "горожане" имеют два матча в запасе.



Мерсон уже не верит, что "Арсенал" удержится на вершине к финишу, как и не верит, что "канониры" смогу завоевать титул в следующем сезоне.



"Арсенал" должен был пользоваться своими шансами. Возможно, они уже никогда снова не окажутся в таком положении".



"Арсенал" ни за что не финиширует выше "Манчестер Сити" в следующем сезоне".



"Они не осознают, насколько близко они подошли к тому, что опередить "Манчестер Сити" в этом сезоне, но теперь уже все, уже не выйдет. Теперь это практически невозможно", — сообщил Мерсон Sky Sports.