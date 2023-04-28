Мерсон считает, что "Арсенал" может забыть о титуле минимум до 2025 года

Арсенал Экс-нападающий "Арсенала" Пол Мерсон считает, что "канониры" упустили свой шанс выиграть Премьер-Лигу и теперь могут попрощаться со своими мечтами о титуле минимум до 2025 года.

Поражение 4:1 от "Манчестер Сити" в минувшую среду означает, что преимущество "Арсенала" во главе таблицы растаяло до двух очков. При этом "горожане" имеют два матча в запасе.

Мерсон уже не верит, что "Арсенал" удержится на вершине к финишу, как и не верит, что "канониры" смогу завоевать титул в следующем сезоне.

"Арсенал" должен был пользоваться своими шансами. Возможно, они уже никогда снова не окажутся в таком положении".

"Арсенал" ни за что не финиширует выше "Манчестер Сити" в следующем сезоне".

"Они не осознают, насколько близко они подошли к тому, что опередить "Манчестер Сити" в этом сезоне, но теперь уже все, уже не выйдет. Теперь это практически невозможно", — сообщил Мерсон Sky Sports.


Метки Арсенал, Манчестер Сити, Мерсон, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2023 08:00

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  1. true-manc 28.04.2023 08:08 # true-manc
    нужно еще 500 млн ротете

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  2. takernotagiver 28.04.2023 08:06 # takernotagiver
    С этими денежными мешками трудно тягаться, которые судьями к тому же на короткой ноге.

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