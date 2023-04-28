Мерсон считает, что "Арсенал" может забыть о титуле минимум до 2025 года
Экс-нападающий "Арсенала" Пол Мерсон считает, что "канониры" упустили свой шанс выиграть Премьер-Лигу и теперь могут попрощаться со своими мечтами о титуле минимум до 2025 года.
Поражение 4:1 от "Манчестер Сити" в минувшую среду означает, что преимущество "Арсенала" во главе таблицы растаяло до двух очков. При этом "горожане" имеют два матча в запасе.
Мерсон уже не верит, что "Арсенал" удержится на вершине к финишу, как и не верит, что "канониры" смогу завоевать титул в следующем сезоне.
"Арсенал" должен был пользоваться своими шансами. Возможно, они уже никогда снова не окажутся в таком положении".
"Арсенал" ни за что не финиширует выше "Манчестер Сити" в следующем сезоне".
"Они не осознают, насколько близко они подошли к тому, что опередить "Манчестер Сити" в этом сезоне, но теперь уже все, уже не выйдет. Теперь это практически невозможно", — сообщил Мерсон Sky Sports.
28.04.2023 08:00
Просмотров: 807
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
нужно еще 500 млн ротете
(ответить)
С этими денежными мешками трудно тягаться, которые судьями к тому же на короткой ноге.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий