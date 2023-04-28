Рэднапп считает, что "Челси" имеет преимущество над МЮ в борьбе за Кейна

Бывший наставник "Тоттенхэма" Харри Рэднапп считает, что"Челси" имеет преимущество над "Манчестер Юнайтед" в борьбе за нападающего "шпор" Харри Кейна.

Согласно слухам, сейчас "Челси" находится на пороге назначения Маурисио Почеттино своим новым главным тренером.



Почеттино прекрасно знает Кейна по совместной работе в "Тоттенхэме", и Рэднапп считает, что это может помочь "Челси" заполучить его тезку.



"Если Почеттино получит работу в "Челси", то можно вспомнить, что Харри хорошо ладит с ним".



"Это был был отличный переход для него, потому что, кажется, не так далеко он строит свой дом".



"Он семейный человек, и он был бы весьма рад, если ему не придется переезжать на север Англии или куда-нибудь еще".



"Я не представляю, что он уедет за рубеж. Правда, не представляю. "Реал" — единственный клуб, который бы его заинтересовал, но я этого не представляю. У меня есть ощущение, что он останется в "Тоттенхэме", — цитирует Рэднапп Evening Standard.