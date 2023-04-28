Тен Хаг раскритиковал игроков МЮ после упущенной победы над "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг раскритиковал своих игроков, упустивших победу против "Тоттенхэма".

Обеспечив себе комфортное преимущество в счете благодаря голам Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда в первом тайме, после перерыва "Юнайтед" расслабился и позволил "Тоттенхэму" добыть ничью 2:2.



Тен Хаг чувствует, что самоотдача его игроков во втором тайме была недостаточной. Эрик обеспокоен, потому что это не первый матч, в котором "Юнайтед" теряет контроль над игрой подобным образом.



"Некоторые думали, что 90 процентов будет достаточно. Я знаю, что они не роботы, и усталость оказывает свое влияние, но ты должен выкладываться без остатка каждый раз. Это основа основ".



"Мы слегка сняли ногу с педали газа, и это стало нашей проблемой. Подобное происходило не раз — мы энергично играем и выходим вперед, но не продолжаем в том же духе".



"Мы расстроены, ведь мы вели 2:0. У нас были моменты, чтобы сделать счет 3:1, но мы их не использовали".



"По итогам 90 минут мы были недостаточно хороши, мы не показали блестящего футбола. После первого тайма, который мы выиграли 2:0, мы должны были забить еще один гол".



"Мы должны лучше контролировать игру и держать мяч. Нельзя отдавать мяч так легко. Мы пропустили такой очевидный гол".



"Мы должны блокировать передачи с флангов, мы должны действовать на опережение, мы должны выходить на соперника, а мы этого не делали. Им было так легко забить этот гол и сравнять счет".



"Нам нужно восстановить силы и подготовиться к воскресенью (против "Астон Виллы"). Но в конце концов это хорошая ничья", — цитирует Тен Хага Daily Mail.