Тен Хаг раскритиковал игроков МЮ после упущенной победы над "Тоттенхэмом"

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг раскритиковал своих игроков, упустивших победу против "Тоттенхэма".

Обеспечив себе комфортное преимущество в счете благодаря голам Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда в первом тайме, после перерыва "Юнайтед" расслабился и позволил "Тоттенхэму" добыть ничью 2:2.

Тен Хаг чувствует, что самоотдача его игроков во втором тайме была недостаточной. Эрик обеспокоен, потому что это не первый матч, в котором "Юнайтед" теряет контроль над игрой подобным образом.

"Некоторые думали, что 90 процентов будет достаточно. Я знаю, что они не роботы, и усталость оказывает свое влияние, но ты должен выкладываться без остатка каждый раз. Это основа основ".

"Мы слегка сняли ногу с педали газа, и это стало нашей проблемой. Подобное происходило не раз — мы энергично играем и выходим вперед, но не продолжаем в том же духе".

"Мы расстроены, ведь мы вели 2:0. У нас были моменты, чтобы сделать счет 3:1, но мы их не использовали".

"По итогам 90 минут мы были недостаточно хороши, мы не показали блестящего футбола. После первого тайма, который мы выиграли 2:0, мы должны были забить еще один гол".

"Мы должны лучше контролировать игру и держать мяч. Нельзя отдавать мяч так легко. Мы пропустили такой очевидный гол".

"Мы должны блокировать передачи с флангов, мы должны действовать на опережение, мы должны выходить на соперника, а мы этого не делали. Им было так легко забить этот гол и сравнять счет".

"Нам нужно восстановить силы и подготовиться к воскресенью (против "Астон Виллы"). Но в конце концов это хорошая ничья", — цитирует Тен Хага Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Тен Хаг, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2023 06:00

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