"Ньюкасл" разгромил "Эвертон"
"Ньюкасл" приблизился к попаданию в Лигу Чемпионов, разгромив на выезде "Эвертон" со счетом 1:4.
"Сороки" подтвердили свое игровое преимущество уже на 28-й минуте, когда Каллум Уилсон сыграл на добивании после отраженного Джорданом Пикфордом удара Жоэлинтона — 0:1.
Во втором тайме гости в течение трех минут окончательно сняли интригу. Сперва Жоэлинтон порази цель головой из пределов вратарской — 0:2. А затем Уилсон нанес обводящий удар с дистанции — 0:3.
На 80-й минуте "Эвертон" слегка подсластил свою пилюлю. Это Дуайт Макнил завершил розыгрыш углового — 1:3.
Однако уже спустя минуту Джейкоб Мерфи подставил ногу у дальней штанги после прострела вдоль ворот Александера Исака — 1:4.
В концовке мяч еще раз побывал в воротах Пикфорда, но гол Фабиана Шера не был засчитан из-за офсайда.
"Эвертон" — "Ньюкасл". Отчет о матче
27.04.2023 23:45
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Касл топово играет на финише, лучшая после Ман Сити команда.
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разгромлен эвертон, а обоссаны зеропуки
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Уилсон крут
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