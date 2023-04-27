"Ньюкасл" разгромил "Эвертон"

Каллум Уилсон "Ньюкасл" приблизился к попаданию в Лигу Чемпионов, разгромив на выезде "Эвертон" со счетом 1:4.

"Сороки" подтвердили свое игровое преимущество уже на 28-й минуте, когда Каллум Уилсон сыграл на добивании после отраженного Джорданом Пикфордом удара Жоэлинтона — 0:1.

Во втором тайме гости в течение трех минут окончательно сняли интригу. Сперва Жоэлинтон порази цель головой из пределов вратарской — 0:2. А затем Уилсон нанес обводящий удар с дистанции — 0:3.

На 80-й минуте "Эвертон" слегка подсластил свою пилюлю. Это Дуайт Макнил завершил розыгрыш углового — 1:3.

Однако уже спустя минуту Джейкоб Мерфи подставил ногу у дальней штанги после прострела вдоль ворот Александера Исака — 1:4.

В концовке мяч еще раз побывал в воротах Пикфорда, но гол Фабиана Шера не был засчитан из-за офсайда.

"Эвертон" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Ньюкасл, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2023 23:45

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 27.04.2023 23:53 # brown-ale
    Касл топово играет на финише, лучшая после Ман Сити команда.

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  2. thegodfather 27.04.2023 23:50 # thegodfather
    разгромлен эвертон, а обоссаны зеропуки

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  3. kukuruzko 27.04.2023 23:49 # kukuruzko
    Уилсон крут

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