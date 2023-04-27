Рамсдейл: "Мы не сдадимся"

Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл заявил, что его команда не собирается сдаваться в борьбе за титул Премьер-Лиги после поражения 4:1 от "Манчестер Сити".

Накануне "Арсенал" крупно проиграл в гостях у "Сити" и теперь имеет только два очка преимущества над своим ближайшим преследователем, который провел на два матча меньше.



Рамсдейл признает превосходство "Сити" в этом отдельно взятом матче и в целом, но выбрасывать белый флаг не собирается.



"Это был первый раз, когда я здесь играл в качестве игрока "Арсенала", и первые 45 минут наш прессинг совершено не поспевал за ними. Если ты хочешь приехать сюда и что-нибудь здесь получить, ты должен быть хорош во всем, а нам слегка не хватило".



"Они были одной из лучших команд в лиге последние пять лет. Они имеют возможность сделать требл. Мы хотим достичь уровня "Манчестер Сити", играя в своем стиле, и сражаться за победу во всех соревнованиях, как это делают они".



"Мы не для этого сражались девять месяцев в Премьер-Лиге, чтобы сдаться за пять матчей до конца. В этой лиге случиться может всякой. Мы не можем жалеть себя. Мы преодолеем это, и тренер поможет нам. Он скажет нам, что мы должны сделать все, что в наших силах", — цитирует Рамсдейла The Guardian.