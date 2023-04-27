Глэйзеры ждут предложений по МЮ еще 24 часа

У потенциальных покупателей "Манчестер Юнайтед" есть около 24 часов, чтоы выдвинуть свои финальные предложения насчет клуба с "Олд Траффорд".

Как сообщает The Guardian, в 10 часов вечера пятницы по британскому времени завершается третий раунд процесса продажи "Юнайтед".



До этого дедлайна инвестиционный банк Raine Group, представляющий интересы семейства Глэйзеров, готов выслушать от каждого потенциального покупателя "третье и лучшее" предложение по "Юнайтед".



Ожидается, что на следующей неделе Глэйзеры выберут наиболее предпочтительного претендента, однако нет гарантий, что сделка вообще состоится, если американское семейство не получит желанную цену 6 миллиардов фунтов.



Самым состоятельным претендентом на покупку "Юнайтед" является катарский шейх Джассим, тогда как богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф вынашивает идею, которая позволит двум братьям Глэйзерам, Авраму и Джоэлу, остаться миноритарными акционерами клуба.