FA потребовала объяснений от Мойеса

Дэвид Мойес FA потребовала объяснений от главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса после матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Накануне "Вест Хэм" потерпел домашнее поражение 1:2 от "Ливерпуля", и после матча Мойес выразил возмущение работой рефери Криса Каваны и арбитра VAR Нила Суорбрика, которые оставили без внимание попадание мяча в руку полузащитника "красных" Тиаго Алькантары.

"Думаю, это пенальти. Думаю, самое сложное — это неуважение со стороны VAR. VAR хотя бы могла сказать рефери, что стоит на это взглянуть. Это говорит мне, что они даже не были близки к решению. Я удивлен".

"Кое-кому на VAR не хватает футбольных знаний, чтобы понимать, что это может тянуть на пенальти", — сокрушался Мойес.

Как сообщает Evening Standard, такого рода высказывания могут обернуться последствиями для Мойеса. Для начала Ассоциация потребовала объяснений от Дэвида.


Метки Вест Хэм, Мойес

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2023 21:00

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  1. john-wick 27.04.2023 21:56 # john-wick
    Дэвид?

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  2. lovrentiy 27.04.2023 21:32 # lovrentiy
    Опорная рука, регламент не позволяет рассматривать это нарушение.
    Это только голубым сучкам удовлетворяют такие пенальти, за три бензоколонки, но а молотки сосут писюн.

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  3. superglor 27.04.2023 21:16 # superglor
    Объяснения: колбасу портовую тянут в хвост и в гриву, не ставят пенки за очевиднейшие руки. Вы продажные позорные чинуши.

    Достаточно такого объяснения или надо еще?

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