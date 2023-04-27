FA потребовала объяснений от Мойеса
FA потребовала объяснений от главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса после матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".
Накануне "Вест Хэм" потерпел домашнее поражение 1:2 от "Ливерпуля", и после матча Мойес выразил возмущение работой рефери Криса Каваны и арбитра VAR Нила Суорбрика, которые оставили без внимание попадание мяча в руку полузащитника "красных" Тиаго Алькантары.
"Думаю, это пенальти. Думаю, самое сложное — это неуважение со стороны VAR. VAR хотя бы могла сказать рефери, что стоит на это взглянуть. Это говорит мне, что они даже не были близки к решению. Я удивлен".
"Кое-кому на VAR не хватает футбольных знаний, чтобы понимать, что это может тянуть на пенальти", — сокрушался Мойес.
Как сообщает Evening Standard, такого рода высказывания могут обернуться последствиями для Мойеса. Для начала Ассоциация потребовала объяснений от Дэвида.
27.04.2023 21:00
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Последние комментарии:
Дэвид?
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Опорная рука, регламент не позволяет рассматривать это нарушение.
Это только голубым сучкам удовлетворяют такие пенальти, за три бензоколонки, но а молотки сосут писюн.
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Объяснения: колбасу портовую тянут в хвост и в гриву, не ставят пенки за очевиднейшие руки. Вы продажные позорные чинуши.
Достаточно такого объяснения или надо еще?
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