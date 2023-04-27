FA потребовала объяснений от Мойеса

FA потребовала объяснений от главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса после матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Накануне "Вест Хэм" потерпел домашнее поражение 1:2 от "Ливерпуля", и после матча Мойес выразил возмущение работой рефери Криса Каваны и арбитра VAR Нила Суорбрика, которые оставили без внимание попадание мяча в руку полузащитника "красных" Тиаго Алькантары.



"Думаю, это пенальти. Думаю, самое сложное — это неуважение со стороны VAR. VAR хотя бы могла сказать рефери, что стоит на это взглянуть. Это говорит мне, что они даже не были близки к решению. Я удивлен".



"Кое-кому на VAR не хватает футбольных знаний, чтобы понимать, что это может тянуть на пенальти", — сокрушался Мойес.



Как сообщает Evening Standard, такого рода высказывания могут обернуться последствиями для Мойеса. Для начала Ассоциация потребовала объяснений от Дэвида.