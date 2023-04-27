FA не планирует переносить финал Кубка Англии с "Уэмбли" из-за запланированной на 3 июня забастовки работников железной дороги.

Как известно, 3 июня "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" должны встретиться в Лондоне, чтобы определить судьбу старейшего футбольного трофея.



В этот день десятки тысяч фанатов планируют съехаться в столицу со всех уголков страны, преимущественно — из Манчестера. Оба клуба получили квоту по 30,000 билетов.



Сегодня профсоюз машинистов железной дороги объявил о запланированных на 12 мая, 31 мая и 3 июня забастовках, связанных с разногласиями насчет заработной платы и условий труда.



Участие в забастовке примут и сотрудники компании Avanti West Coast, которая обслуживает основной железнодорожный маршрут между Манчестером и Лондоном.



FA собирается обсудить сложившуюся ситуацию с "Юнайтед" и "Сити", однако Daily Express утверждает, что Ассоциация будет настаивать на проведении матча на "Уэмбли" в запланированную дату.