Видич объяснил, почему Магуайр не может быть капитаном МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич объяснил, почему защитник Харри Магуайр больше не может быть капитаном "красных дьяволов".

В этом сезоне Магуайр не является основным игроком "Юнайтед", а в концовке сезона играет лишь благодаря травмам конкурентов по позиции.



Даже когда Магуайр выходит на поле, его игра оставляет желать лучшего, и в такой ситуации Харри сложно быть примером для подражания и отдавать указания партнерам по команде, как считает Видич.



"У Магуайра есть проблема, потому что он не играет хорошо. Когда ты не играешь хорошо, тебе сложно указывать другим, что нужно делать".



"Думаю, Магуайр хорошо выступает за сборную Англии, он был великолепен в "Лестере". Но очевидно, что в "Манчестер Юнайтед" ему не удается показывать такую же игру, как в других клубах".



"В этом случае сложно заслужить такого рода уважение. Вообще, любой капитан должен подавать пример, хорошо играть, сражаться за клуб, и тогда каждый будет делать то же самое", — сообщил Видич ютуб-каналу Рио Фердинанда.