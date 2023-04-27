Лэмпард доработает этот сезон

Фрэнк Лэмпард останется наставником "Челси" в остатке этого сезона.

Напомним, Лэмпард принял управление первой командой 6 апреля, однако легенде "Челси" так и не удалось встряхнуть коллектив.



"Челси" проиграл все пять своих матчей при Лэмпарде, забив в них только один гол. В этот период "синие" вылетели из Лиги Чемпионов и сейчас находятся в нижней половине таблицы Премьер-Лиги.



Однако "Челси" не собирается следовать примеру своих соседей из "Тоттенхэма", которые на этой неделе уволили своего временного тренера Кристиана Стеллини.



Несмотря на удручающие результаты и несмотря на близость компромисса с Маурисио Почеттино, "Челси" собирается оставить Лэмпарда на шесть заключительных матчей.



Что касается Почеттино, то его назначение может быть подтверждено уже на следующей неделе, но к работе Маурисио приступит после окончания сезона, добавляет Sky Sports.