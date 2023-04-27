Тен Хаг: "Кейн — просто отличный игрок"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг высоко оценил игровые и человеческие качества нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

29-летний Кейн считается целью номер один "Юнайтед" по укреплению позиции нападающего, хотя "красные дьяволы" совершенно не хотят увязнуть в переговорах с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви.



В преддверии выезда к "шпорам" Тен Хаг сделал намек, что хотел бы заполучить капитана сборной Англии в свою команду.



"Что делает Кейна таким отличным нападающим? Во-первых, количество голов. А также его ключевые действия, которые приводят к голу, включая финальные пасы. Он просто отличный игрок, а также обладает отличным характером".



"Подошел бы Кейн "Юнайтед"? Я готовлю свою команду к матчу против "Тоттенхэма". Он является одним из их игроков, но мы играем против всего "Тоттенхэма", поэтому я не думаю ни о чем постороннем", — цитирует Тен Хага The Independent.