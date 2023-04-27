Рангник советует Нагельсманну возглавить "Тоттенхэм"

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник посоветовал Юлиану Нагельсманну возглавить "Тоттенхэм".

На прошлой неделе стало известно, что Нагельсманн выбыл из числа претендентом на должность следующего наставника "Челси", однако Юлиана продолжают сватать в "Тоттенхэм".



Рангник, который в свое время был директором для Нагельсманна в "РБ Лейпциг", считает "Тоттенхэм" хорошим вариантом трудоустройства для Юлиана, несмотря на все проблемы "шпор" в этом сезоне.



"Думаю, "Тоттенхэм" — интересный клуб во многих отношениях. Они обладают одним из наиболее современных, красивых стадионов в мире, одним из лучших тренировочных центров, а Даниэль Леви руководит клубом уже много, много лет".



"Если "Тоттенхэм" действительно хочет его, тогда я думаю, ему было бы важно иметь спортивного директора, который будет поддерживать его. Это может быть очень, очень интересная история. У них есть большое пространство для прогресса, и это не тот клуб, где от тебя сразу будут ожидать попадания в топ-1 или топ-2", — сообщил Рангник Sky Sports.