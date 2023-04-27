Премьер-Лига. Анонс матчей четверга

Каземиро и Сон Хен Мин В четверг, 27 апреля, состоятся три отложенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — НЬЮКАСЛ 21:45 Онлайн-трансляция Прогноз

"Эвертон" выиграл только один из девяти последних матчей в Премьер-Лиге при Шоне Дайче, хотя до этого — два из трех. В этом сезоне "Ньюкасл" ни потерпел ни одного поражения в 15 поединках против команд из нижней половины таблицы (8 побед, 7 ничьих). "Сороки" одержали четыре победы в пяти последних встречах с "ирисками" в чемпионате — как и в 21 предыдущей.

Полузащитник "Эвертона" Абдулай Дукуре отбыл свою трехматчевую дисквалификацию. Шеймус Коулмен и Амаду Онана решили свои проблемы со здоровьем. Мейсон Холгейт дисквалифицирован.

"Ньюкаслу" предстоит оценить состояние защитника Фабиана Шера, который получил травму задней поверхности бедра против "Тоттенхэма". Аллан Сен-Максимен остается в лазарете.

САУТГЕМПТОН — БОРНМУТ 21:45

"Саутгемптон" не знает побед уже семь матчей Премьер-Лиги кряду (3 ничьи, 4 поражения), пропуская в каждом из шести последних (всего 15 голов). "Борнмут" выиграл оба своих последних выездных поединка чемпионата. "Святые" выиграли все три последние встречи с "вишенками" с учетом всех соревнований, не пропустив ни гола.

Нападающий "Саутгемптона" Че Адамс залечил икроножную мышцу и снова готов играть. Ян Беднарек под вопросом из-за подозрений на травму головы. Тино Ливраменто, Хуан Лариос и Мохаммед Салису команде не помогут.

"Борнмут" не сможет задействовать защитника Джека Стивенса ввиду условий аренды. Джо Ротуэлл успевает вернуться в строй, но не Хамед Траоре.

ТОТТЕНХЭМ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:15 Онлайн-трансляция Прогноз

"Тоттенхэм" проиграл оба своих последних матча в Премьер-Лиге, пропустив в них девять голов. "Манчестер Сити" не проигрывает уже семь поединков чемпионата кряду, если они выпадают на середину недели (5 побед, 2 ничьи). "Шпоры" проиграли все четыре последние встречи с "красными дьяволами" в Премьер-Лиге.

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис, вынужденно замененный в перерыве матча против "Ньюкасла", под вопросом. Бен Дэвис и Клеман Лангле возобновили тренировки, Лукас Моура возвращается после дисквалификации.

Полузащитник "Юнайтед" Бруну Фернандеш должен быть в порядке, несмотря на проблемы со здоровьем. Харри Магуайр снова доступен после дисквалификации на полуфинал Кубка Англии. Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес, Донни Ван де Бек, Скотт Мактоминей и Алехандро Гарначо по-прежнему вне игры.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2023 14:00

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  1. van-dijk 27.04.2023 14:54 # van-dijk
    1 Арсенал 33 75

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  2. fiezzo 27.04.2023 14:38 # fiezzo
    позорник зинченко с унитазом во рту своей ужасной игрой утопил арсенал и они теперь не станут чемпионами

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  3. mcferson 27.04.2023 14:38 # mcferson
    Лестер, Эвертон, Сотон если вылетают - будет конечно эпичный кек

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  4. narcot 27.04.2023 14:32 # narcot
    Минобороны России хочет завербовать 415 тысяч контрактников, 115 тысяч из них отправят на войну —The Washington Post

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  5. thegodfather 27.04.2023 14:30 # thegodfather
    братишки, надо притопить за касл

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  6. narcot 27.04.2023 14:19 # narcot
    Евгений Пригожин заявил, что приказал прекратить огонь, когда узнал, что в Бахмут едут американские журналисты.

    «Пресса — это святое».

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  7. gameboy 27.04.2023 14:00 # gameboy
    1 Арсенал 33 75
    Ниже чмохи

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