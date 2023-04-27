Премьер-Лига. Анонс матчей четверга

В четверг, 27 апреля, состоятся три отложенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — НЬЮКАСЛ 21:45 Онлайн-трансляция Прогноз



"Эвертон" выиграл только один из девяти последних матчей в Премьер-Лиге при Шоне Дайче, хотя до этого — два из трех. В этом сезоне "Ньюкасл" ни потерпел ни одного поражения в 15 поединках против команд из нижней половины таблицы (8 побед, 7 ничьих). "Сороки" одержали четыре победы в пяти последних встречах с "ирисками" в чемпионате — как и в 21 предыдущей.



Полузащитник "Эвертона" Абдулай Дукуре отбыл свою трехматчевую дисквалификацию. Шеймус Коулмен и Амаду Онана решили свои проблемы со здоровьем. Мейсон Холгейт дисквалифицирован.



"Ньюкаслу" предстоит оценить состояние защитника Фабиана Шера, который получил травму задней поверхности бедра против "Тоттенхэма". Аллан Сен-Максимен остается в лазарете.



САУТГЕМПТОН — БОРНМУТ 21:45



"Саутгемптон" не знает побед уже семь матчей Премьер-Лиги кряду (3 ничьи, 4 поражения), пропуская в каждом из шести последних (всего 15 голов). "Борнмут" выиграл оба своих последних выездных поединка чемпионата. "Святые" выиграли все три последние встречи с "вишенками" с учетом всех соревнований, не пропустив ни гола.



Нападающий "Саутгемптона" Че Адамс залечил икроножную мышцу и снова готов играть. Ян Беднарек под вопросом из-за подозрений на травму головы. Тино Ливраменто, Хуан Лариос и Мохаммед Салису команде не помогут.



"Борнмут" не сможет задействовать защитника Джека Стивенса ввиду условий аренды. Джо Ротуэлл успевает вернуться в строй, но не Хамед Траоре.



ТОТТЕНХЭМ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:15 Онлайн-трансляция Прогноз



"Тоттенхэм" проиграл оба своих последних матча в Премьер-Лиге, пропустив в них девять голов. "Манчестер Сити" не проигрывает уже семь поединков чемпионата кряду, если они выпадают на середину недели (5 побед, 2 ничьи). "Шпоры" проиграли все четыре последние встречи с "красными дьяволами" в Премьер-Лиге.



Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис, вынужденно замененный в перерыве матча против "Ньюкасла", под вопросом. Бен Дэвис и Клеман Лангле возобновили тренировки, Лукас Моура возвращается после дисквалификации.



Полузащитник "Юнайтед" Бруну Фернандеш должен быть в порядке, несмотря на проблемы со здоровьем. Харри Магуайр снова доступен после дисквалификации на полуфинал Кубка Англии. Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес, Донни Ван де Бек, Скотт Мактоминей и Алехандро Гарначо по-прежнему вне игры.