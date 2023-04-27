Фернандеш должен сыграть против "Тоттенхэма"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш, как ожидается, примет участие в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в четверг вечером.

Напомним, Фернандеш был замечен на костылях и в защитном сапоге на правой ноге после полуфинального матча Кубка Англии против "Брайтона" в минувшее воскресенье.



На своей пресс-конференции накануне главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг лишь заявил, что Бруну "под вопросом" и что медицинскому штабу нужно больше времени для постановки диагноза.



Однако Daily Mirror сообщает, что Фернандеш отправился с командой на выезд в Лондон, причем Бруну свободно перемещается на своих двух ногах. Ожидается, что вице-капитан "красных дьяволов" выйдет на поле "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".