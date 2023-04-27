Лэмпард хочет больше доверять Обамеянгу

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард намекнул, что хочет больше доверять нападающему Пьер-Эмерик Обамеянгу.

Сыграв только 30 минут за последние полтора месяца, Обамеянг вышел на второй тайм матча Премьер-Лиги против "Брентфорда".



И хотя Пьер-Эмерик не уберег "Челси" от домашнего поражения со счетом 0:2, Лэмпард убедился, что 33-летний габонец может быть полезен "синим".



"Мне тяжело, что так складывается с Аубой, потому что что я всецело уважаю его и его карьеру — кажется, он забил свыше 300 голов за свою клубную карьеру?"



"При мне он не мог сыграть в двух матчах против "Реала", потому что не был заявлен".



"При мне он вышел против "Вулверхэмптона", но чтобы 9-й номер обладал резкостью, ему нужно играть регулярно. Я в любом случае держал его в уме сегодня, хотя у нас было не так много времени на тренировки".



"Вы можете видеть, что он соответствует профилю 9-го номера, и у нас нет другого такого игрока в составе. Я увидел разницу, когда он вышел сегодня", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.