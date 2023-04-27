Защитник "Челси" Марк Кукурелья пропустит несколько недель с травмой мышечного характера.

Кукурелья выходил в стартовом составе "Челси" на ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Реала", подменяя дисквалифицированного Бена Чилуэлла, однако Марк не попал в заявку на поединок Премьер-Лиги против "Брентфорда" в среду вечером.



Оказывается, Кукурелья пропустил проигранный "Челси" со счетом 0:2 матч из-за травмы четырехглавой мышцы бедра, и восстановление Марка займет несколько недель.



"Кукурелья травмирован. Он получил травму на тренировке два дня назад. Он пропустит несколько недель с повреждением четырехглавой мышцы", — цитирует наставника "синих" Фрэнка Лэмпарда Football.London.