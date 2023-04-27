Леау отклонил предложение "Челси"
Вингер "Милана" Рафаэл Леау отклонил предложение "Челси" и решил остаться в своем клубе.
Леау представляет "Милан" после своего перехода из "Лилля" в 2019 году. Рафаэл ворвался в первую команду "россонери" в прошлом сезоне и сыграл важную роль в завоевании клубом своего первого титула Серии А за последние 15 лет.
23-летний португалец продолжает блистать и в этом сезоне, забив 12 голов и отдав шесть результативных передач в рамках Серии А.
Леау вызывает огромный интерес у европейских клубов не только своей отличной игрой, но и тем, что его контракт с "Миланом" истекает в июне 2024.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, недавно Леау встретился с представителями "Челси" и "Реала", но обоим клубам отказал.
Леау решил, что остаться на "Сан-Сиро", и теперь приоритет агент Жорже Мендеша, представляющего интересы Рафаэла, заключается в обсуждении контрактной ситуации своего клиента с "Миланом".
27.04.2023 10:00
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Нестабильный очень. 1 игру по божески проводит, остальные 3 не видно на поле , плюс лентяй и пешеход. Наверное к лучшему.
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