Леау отклонил предложение "Челси"

Рафаэл Леау Вингер "Милана" Рафаэл Леау отклонил предложение "Челси" и решил остаться в своем клубе.

Леау представляет "Милан" после своего перехода из "Лилля" в 2019 году. Рафаэл ворвался в первую команду "россонери" в прошлом сезоне и сыграл важную роль в завоевании клубом своего первого титула Серии А за последние 15 лет.

23-летний португалец продолжает блистать и в этом сезоне, забив 12 голов и отдав шесть результативных передач в рамках Серии А.

Леау вызывает огромный интерес у европейских клубов не только своей отличной игрой, но и тем, что его контракт с "Миланом" истекает в июне 2024.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, недавно Леау встретился с представителями "Челси" и "Реала", но обоим клубам отказал.

Леау решил, что остаться на "Сан-Сиро", и теперь приоритет агент Жорже Мендеша, представляющего интересы Рафаэла, заключается в обсуждении контрактной ситуации своего клиента с "Миланом".


Метки Леау, Милан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2023 10:00

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  1. jirrort 27.04.2023 10:05 # jirrort
    Нестабильный очень. 1 игру по божески проводит, остальные 3 не видно на поле , плюс лентяй и пешеход. Наверное к лучшему.

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