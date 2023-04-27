Рэтклифф предложил двум братьям Глэйзерам остаться в МЮ

Богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф сделал ход конем, предложив братьям Джоэлу и Авраму Глэйзерам заключить сделку и остаться в клубе.

На этой неделе семейство Глэйзеров, владеющее "Юнайтед", завершает третий и одновременно финальный раунд по сбору предложений насчет клуба с "Олд Траффорд".



Несмотря на свое богатство, Рэтклифф все равно не может соревноваться с катарским шейхом Джассимом, который считается фаворитом на покупку "Юнайтед".



Однако Sky Sports стало известно, что Рэтклифф придумал хитрый способ, чтобы найти подход к Джоэлу и Авраму, которые — в отличие от остальных членов своего семейства — не горят желанием продавать "Юнайтед".



Суть нового предложения Рэтклиффа заключается в том, что сэр Джим купит чуть более 50 процентов акций "Юнайтед", а двое братьев вместе взятые сохранят свою долю в районе 20 процентов.



Таким образом, это позволило бы Рэтклиффу получить контроль над "Юнайтед". Клуб в свою очередь получил бы инвестиции на реконструкцию стадиона и тренировочной базы, а Джоэл и Аврам смогли бы со стороны наблюдать, как их доля растет в цене.