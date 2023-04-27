Рэтклифф предложил двум братьям Глэйзерам остаться в МЮ

Сэр Джи Рэтклифф Богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф сделал ход конем, предложив братьям Джоэлу и Авраму Глэйзерам заключить сделку и остаться в клубе.

На этой неделе семейство Глэйзеров, владеющее "Юнайтед", завершает третий и одновременно финальный раунд по сбору предложений насчет клуба с "Олд Траффорд".

Несмотря на свое богатство, Рэтклифф все равно не может соревноваться с катарским шейхом Джассимом, который считается фаворитом на покупку "Юнайтед".

Однако Sky Sports стало известно, что Рэтклифф придумал хитрый способ, чтобы найти подход к Джоэлу и Авраму, которые — в отличие от остальных членов своего семейства — не горят желанием продавать "Юнайтед".

Суть нового предложения Рэтклиффа заключается в том, что сэр Джим купит чуть более 50 процентов акций "Юнайтед", а двое братьев вместе взятые сохранят свою долю в районе 20 процентов.

Таким образом, это позволило бы Рэтклиффу получить контроль над "Юнайтед". Клуб в свою очередь получил бы инвестиции на реконструкцию стадиона и тренировочной базы, а Джоэл и Аврам смогли бы со стороны наблюдать, как их доля растет в цене.


Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед, Рэтклифф

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2023 09:00

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