Лэмпард считает, что "Челси" не хватает голов

Тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард посетовал, что состав его команды является несбалансированным, и "синим" не хватает голов.

В среду вечером против "Брентфорда" "Челси" потерпел свое пятое поражение подряд после возвращение Лэмпарда (0:2), причем в этих пяти матчах "синие" забили только один гол.



Лэмпард отказывается критиковать своих подопечных и просто считает, что его команде не хватает игроков, которые умеют отправлять мяч в сетку.



"Нужно наладить баланс состава. Сейчас это проблема, и она была еще до меня. Возможно, в этом составе не так много голов. Это явная проблема этой команды".



"Я сочувствую игрокам, потому что дело абсолютно не в их прилежности. Ты контролируешь игру, создаешь кое-какие моменты. Будь у нас как у коллектива на 20 процентов больше уверенности в себе, мы бы выиграли матч, наверное".



"Если ты фанат "Челси", то ты приучен к 20 годам успеха. У меня нет проблем с тем, что фанаты нас освистывают. Сидя здесь, я не собираюсь идти против фанатов".



"Я буду защищать игроков, потому что они молодые парни, которые хотят быть успешны", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.