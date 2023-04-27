Гвардиола: "Следующие три матча определят, станет ли "Сити" чемпионом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что следующие три матча определят, выиграет ли его команда Премьер-Лигу в этом сезоне.

Благодаря победе 4:1 над "Арсеналом" в среду вечером "Сити" сократил отставание от вершины таблицы до двух очков, причем имеет два матча в запасе.



"Сити" сможет перехватить лидерство уже в ближайшее воскресенье, если одержит победу в гостях у "Фулхэма", потому что "Арсенал" свой следующий матч — против "Челси" — играет только во вторник.



После выезда к "дачникам" "горожан" ожидают матчи против "Вест Хэма" и "Лидса", и Гвардиоле кажется, что на этом отрезке многое станет ясно.



"У меня есть ощущение, что следующие три матча многое определят — матч за матчем мы будем смотреть, что происходит. Эти три матча по-настоящему важны — "Фулхэм" в воскресенье и затем два матча дома. Эти три матча определят, сможем ли мы сделать то, что должны".



"Фулхэм" проводит удивительный сезон. Затем будут "Вест Хэм" и "Лидс" дома — я не хочу забегать вперед, но в этом сезоне мы чувствуем себя комфортно при поддержке своих фанатов. Но это будет упорная борьба — реальность такова, что сегодня "Арсенал" все еще опережает нас на два очка", — цитирует Гвардиолу The Guardian.