Артета призвал игроков "Арсенала" "взглянуть в зеркало"

Наставник "Арсенала" Микель Артета призвал свою команду "взглянуть в зеркало" после разгрома от "Манчестер Сити".

В среду вечером "Арсенал" потерпел поражение 4:1 от "Сити" и теперь имеет только два очка преимущества над "горожанами", которые провели на два матча меньше.



Артета признает, что "Сити" победил заслуженно. По мнению Микеля, у "канониров" не получилось сыграть в свой футбол.



"Анализ здесь простой: матч выиграла команда, которая была лучше. Они, наверное, показали свой лучший футбол, особенно в первом тайме, а мы ничуть не были близки к своему уровню. Когда это происходит, разница становится слишком большой".



"В первые 30 минут у нас не получались все базовые вещи, которые ты должен делать против такой исключительной команды. Я имею ввиду борьбу, дуэли, понимание того, что требует игра. Мы не делали этого и были за это наказаны. Нас могли наказать еще сильнее".



"Мы хотели подправить некоторые вещи, но нам не удалось это исполнить. Нам нужно оставаться верным тому, что позволило нам оказаться в этом положении, потому что в прошлом у нас это хорошо получалось. Это ничего не гарантирует тебе, но сейчас нужно взглянуть в зеркало и понять, что мы могли сделать лучше".



"Мы играли против исключительной команды. И хотя мы сами тоже являемся исключительной командой, сегодня мы совершенно не соответствовали уровню, который требуется для победы в матче".



"Мы проиграли сегодня, и мы должны смириться с тем, что проиграли сегодня очень по-другому, нежели на "Эмирейтс". Сегодня разница в качестве игры двух команд была очень велика", — цитирует Артету Sky Sports.