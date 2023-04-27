"Шеффилд Юнайтед" вышел в Премьер-Лигу

Шеффилд Юнайтед "Шеффилд Юнайтед" оформил прямую путевку из Чемпионшипа в Премьер-Лигу на будущий сезон.

В среду вечером "Шеффилд Юнайтед" отпраздновал домашнюю победу над "Вест Бромвичем" со счетом 2:0 благодаря голам Сандера Берге и Анела Ахмедходжича.

Этой победы "клинкам" оказалось достаточно, чтобы гарантировать себе второе место в Чемпионшипе — а с ним и повышение в классе.

Таким образом, команда Пола Хекингботтома возвращается в Премьер-Лигу, где в сезоне 2020/21 заняла последнее место с 23 очками.

Добавим, ранее путевку наверх оформил "Бернли", который теперь уже является подтвержденным победителем Чемпионшипа этого сезона.


Метки Премьер-Лига, Чемпионшип, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2023 00:25

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  1. jirrort 27.04.2023 00:59 # jirrort
    Достойная замена для ЧЛЕНСИ, поздравляем!

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  2. high-malvern 27.04.2023 00:57 # high-malvern
    Клинков с повышением. Неплохо прокачали Дойла и МакАти.

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  3. high-malvern 27.04.2023 00:55 # high-malvern
    Анел Ахмедходжич кста, центральный защитник. 5 мячей забил+2 голевые. Неплохо.

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