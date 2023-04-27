"Шеффилд Юнайтед" вышел в Премьер-Лигу

"Шеффилд Юнайтед" оформил прямую путевку из Чемпионшипа в Премьер-Лигу на будущий сезон.

В среду вечером "Шеффилд Юнайтед" отпраздновал домашнюю победу над "Вест Бромвичем" со счетом 2:0 благодаря голам Сандера Берге и Анела Ахмедходжича.



Этой победы "клинкам" оказалось достаточно, чтобы гарантировать себе второе место в Чемпионшипе — а с ним и повышение в классе.



Таким образом, команда Пола Хекингботтома возвращается в Премьер-Лигу, где в сезоне 2020/21 заняла последнее место с 23 очками.



Добавим, ранее путевку наверх оформил "Бернли", который теперь уже является подтвержденным победителем Чемпионшипа этого сезона.