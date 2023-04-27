"Шеффилд Юнайтед" вышел в Премьер-Лигу
"Шеффилд Юнайтед" оформил прямую путевку из Чемпионшипа в Премьер-Лигу на будущий сезон.
В среду вечером "Шеффилд Юнайтед" отпраздновал домашнюю победу над "Вест Бромвичем" со счетом 2:0 благодаря голам Сандера Берге и Анела Ахмедходжича.
Этой победы "клинкам" оказалось достаточно, чтобы гарантировать себе второе место в Чемпионшипе — а с ним и повышение в классе.
Таким образом, команда Пола Хекингботтома возвращается в Премьер-Лигу, где в сезоне 2020/21 заняла последнее место с 23 очками.
Добавим, ранее путевку наверх оформил "Бернли", который теперь уже является подтвержденным победителем Чемпионшипа этого сезона.
27.04.2023 00:25
Просмотров: 294
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Достойная замена для ЧЛЕНСИ, поздравляем!
(ответить)
Клинков с повышением. Неплохо прокачали Дойла и МакАти.
(ответить)
Анел Ахмедходжич кста, центральный защитник. 5 мячей забил+2 голевые. Неплохо.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий