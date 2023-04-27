"Сити" разгромил "Арсенал" и сделал большой шаг к титулу

"Манчестер Сити" сделал большой шаг к чемпионству в Премьер-Лиге, крупно переиграв своего главного конкурента в лице "Арсенала" — 4:1.

По сравнению с полуфинальным матчем Кубка Англии против "Шеффилд Юнайтед" в стартовый состав "горожан" вернулись Эдерсон, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Родри и Кевин Де Брюйне.



Гранит Джака успел оправиться после болезни, заменив в стартовом составе "канониров" Фабиу Виейра.



Уже на третьей минуте в штрафной гостей возник опаснейший эпизод. Томас Партей жестко сыграл против Де Брюйне, который спешил на отбитый Аароном Рамсдейлом мяч, однако рефери Майкл Оливер отверг мольбы хозяев о пенальти.



"Сити" не стал печалиться и на седьмой минуте открыл счет. А сделал это как раз Де Брюйне, который совершил рывок из центрального круга и нанес дальний удар в нижний угол ворот — 1:0.



Быстро открыв счет, "горожане" принялись диктовать игру. На 26-й минуте Де Брюйне едва не оформил дубль, но удар Кевина в последний момент был заблокирован Беном Уайтом. А спустя две минуты уже Рамсдейл спас свою команду после выстрела Эрлинга Холанда.



"Сити" продолжал разрывать чужую оборону — особенно усердствовал Холанд. Уже в компенсированное время Стоунс головой замкнул подачу Де Брюйне со штрафного, и благодаря VAR этот гол был засчитан, хотя изначально рефери дал сигнал об офсайде — 2:0.



Вскоре после начала второго тайма Холанд вышел один на один, однако пробить Рамсдейла не смог. В следующей атаке Эрлинг выступил ассистентом, найдя на левом краю штрафной Де Брюйне, который ударом низом поразил ворота — 3:0.



Три гола насытили хозяев, и далее они слегка ослабили хватку. Гости пытались размочить счет, но серьезных угроз воротам Эдерсона не создавали.



Лишь на 86-й минуте "Арсеналу" все же удался гол престижа. Роб Холдинг пробил в касание из пределов штрафной по отскочившему к нему от Леандро Троссарда мячу — 3:1.



Однако это был еще не конец. Уже в компенсированное время вышедший на замену Фил Фоден с помощью рикошета от Холдинга вывел на удар Холанда, и распустивший свои кудри норвежец неотразимо пробил из района 11-метровой отметки — 4:1.



"Сити" с самого начала принялся демонстрировать свое превосходство над "Арсеналом" и одержал весьма уверенную уверенную победу. "Канониры" снова проваливают концовку сезона.



"Манчестер Сити" — "Арсенал". Отчет о матче