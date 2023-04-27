"Сити" разгромил "Арсенал" и сделал большой шаг к титулу
"Манчестер Сити" сделал большой шаг к чемпионству в Премьер-Лиге, крупно переиграв своего главного конкурента в лице "Арсенала" — 4:1.
По сравнению с полуфинальным матчем Кубка Англии против "Шеффилд Юнайтед" в стартовый состав "горожан" вернулись Эдерсон, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Родри и Кевин Де Брюйне.
Гранит Джака успел оправиться после болезни, заменив в стартовом составе "канониров" Фабиу Виейра.
Уже на третьей минуте в штрафной гостей возник опаснейший эпизод. Томас Партей жестко сыграл против Де Брюйне, который спешил на отбитый Аароном Рамсдейлом мяч, однако рефери Майкл Оливер отверг мольбы хозяев о пенальти.
"Сити" не стал печалиться и на седьмой минуте открыл счет. А сделал это как раз Де Брюйне, который совершил рывок из центрального круга и нанес дальний удар в нижний угол ворот — 1:0.
Быстро открыв счет, "горожане" принялись диктовать игру. На 26-й минуте Де Брюйне едва не оформил дубль, но удар Кевина в последний момент был заблокирован Беном Уайтом. А спустя две минуты уже Рамсдейл спас свою команду после выстрела Эрлинга Холанда.
"Сити" продолжал разрывать чужую оборону — особенно усердствовал Холанд. Уже в компенсированное время Стоунс головой замкнул подачу Де Брюйне со штрафного, и благодаря VAR этот гол был засчитан, хотя изначально рефери дал сигнал об офсайде — 2:0.
Вскоре после начала второго тайма Холанд вышел один на один, однако пробить Рамсдейла не смог. В следующей атаке Эрлинг выступил ассистентом, найдя на левом краю штрафной Де Брюйне, который ударом низом поразил ворота — 3:0.
Три гола насытили хозяев, и далее они слегка ослабили хватку. Гости пытались размочить счет, но серьезных угроз воротам Эдерсона не создавали.
Лишь на 86-й минуте "Арсеналу" все же удался гол престижа. Роб Холдинг пробил в касание из пределов штрафной по отскочившему к нему от Леандро Троссарда мячу — 3:1.
Однако это был еще не конец. Уже в компенсированное время вышедший на замену Фил Фоден с помощью рикошета от Холдинга вывел на удар Холанда, и распустивший свои кудри норвежец неотразимо пробил из района 11-метровой отметки — 4:1.
"Сити" с самого начала принялся демонстрировать свое превосходство над "Арсеналом" и одержал весьма уверенную уверенную победу. "Канониры" снова проваливают концовку сезона.
"Манчестер Сити" — "Арсенал". Отчет о матче
27.04.2023 00:00
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Последние комментарии:
честно говоря щас даже интересно, или арсенал осилит этот челси на эмирейтс ахаххаха, после 4 матчей без побед...
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thegodfather
новость о лузерке не на главной - 18 комментов
новость о челси не на главной - 49 комментов
Источник: http://fapl.ru/posts/100023/?c=1
Комментариев Сосича, ака главного фонат лфк, в новости о лузерне не на главной: 0
Комментариев Сосича, ака главного фонат лфк, в новости о челси не на главной: 4
тут и понимать нечего
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новость о лузерке не на главной - 18 комментов
новость о челси не на главной - 49 комментов
понимаете?
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Какая же мощная команда, одно удовольствие смотреть за матчами КОРОЛЕЙ. Отличную форму набрали к концу сезона и нужно довести всё до логического конца, а именно требла.
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21.04.2023 13:10 #
wilegend
опять в отрыв уйдём на 7 поинтов, да чтож ты будешь делать
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21.04.2023 13:04 #
mixmaster
сегодня королевский Арсенал должен математически оформить ЛЧ
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(ответить)
1.ЛФК поздно спохватился - думаю 4-е место не упустят те команды которые занимают 3-4-е место.
2.Челси надо Топ тренера - + чтоб владелец туда не лез вообще со своим гавно пониманием футбола т своим "Я".
3.Де Брюйне самый умный футболист в АПЛ.Прост окайфанул от второго гола, где он показал что делает паузу но быстро прошил ворота, где кипер явно не ожидал.
4.Арсенал посыпался после матча с ЛФК и так называемым скольжением ДЖИ - тепер будет отправная точка с очком ЗИны.
5.ЛФК по сути подарил билет МС на ЧЕМПИОНСТВО.Князи.
(ответить)
Артур, челси уже не будет клубом с приставкой топ
Только за счет Аркадьича вылезли, ты если рили не понимаешь этого и пытаешься скрыть рофлами свой стыд, то лучше щас это признать, ведь дальше твой анус не выдержит глубину проникновения
(ответить)
Вся надежда на реал теперь, нельзя Сити требл отдать
(ответить)
Похоже на то, что Пакет впечатлил руководство Челси тем, что готов играть молодыми из академии. Ведь денег на трансферы уже нет.
(ответить)
Ладно ..состав молодой - должны прибавлять в следующих сезонах ..главное всех переподписать
Сегодня хреновенько играли и заслуженно проиграли
(ответить)
на самом деле как бы кто не хейтил лэмпарда, во всей этой хуете виноваты боэли и поттер. Один даун уволил тренера топаря, по крайней мере по менталке и назначил слабого ментально тренера.
Отсюда весь это нервяк по сезону и абсолютная неуверенность игроков в себе. Они на каждый матч выходят и не понимают че им делать. Именно Поттер впринципе команду довел до этого состояния, лэмпарду же просто пришлось с этим говном ковыряться.
Тупо как 1 решением убить сезон....х3 как быстро покет сможет что-то наладить и в первую очередь внушить игрокам, что они все еще топ игроки, а не гавно в проруби, которыми по игре они сейчас являются.
Игра просто трешачина.
(ответить)
25.02.2023 22:34 # удалить
mc-od
Чемпик наш! Впрочем, ничего нового... Скриньте.)
Источник: http://fapl.ru/posts/98824/?c=1
КОРОЛИ на троне!
жалкие хэйтерки и прочие кринжи во плоти на... Впрочем, сами знаете где.)
(ответить)
Манчестер Сити сделал фаталити с Арсеналом)
(ответить)
В конце сезона фанаты ливерпуля и арсенала будут праздновать 11-е место Челсей.
(ответить)
Всё довольно ожидаемо. Посыпались мальчики.
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Украина Челси.................................ТОД БЁЛЛИ
(ответить)
В прошлом сезоне проебали топ4, в этом году чемпионство, которого никто не ждал от команды, штош))
И это только лишь третья ступень процесса из пяти по стратегии Артеты.
Полыхание гпенсов по ветке отдельно доставляет. До чего же жалкие, кеек
(ответить)
У нас есть хотяб 1 победа против команды из первой десятки??? Я тупа арююююююю с этих овощей
(ответить)
лэмпард все же самый гастоящий физручок
даже джек вилшер и тот титут взял тренером с West Ham United U18
(ответить)
лайфхак для пенсов: можно регать новый акк и рисовать схемки, с прохладными историями про кризисы, за другой клаб. не обязательно заливать фапл слезами, что не за тот мешок болеть начали:)
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