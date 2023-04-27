"Сити" разгромил "Арсенал" и сделал большой шаг к титулу

Кевин Де Брюйне "Манчестер Сити" сделал большой шаг к чемпионству в Премьер-Лиге, крупно переиграв своего главного конкурента в лице "Арсенала" — 4:1.

По сравнению с полуфинальным матчем Кубка Англии против "Шеффилд Юнайтед" в стартовый состав "горожан" вернулись Эдерсон, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Родри и Кевин Де Брюйне.

Гранит Джака успел оправиться после болезни, заменив в стартовом составе "канониров" Фабиу Виейра.

Уже на третьей минуте в штрафной гостей возник опаснейший эпизод. Томас Партей жестко сыграл против Де Брюйне, который спешил на отбитый Аароном Рамсдейлом мяч, однако рефери Майкл Оливер отверг мольбы хозяев о пенальти.

"Сити" не стал печалиться и на седьмой минуте открыл счет. А сделал это как раз Де Брюйне, который совершил рывок из центрального круга и нанес дальний удар в нижний угол ворот — 1:0.

Быстро открыв счет, "горожане" принялись диктовать игру. На 26-й минуте Де Брюйне едва не оформил дубль, но удар Кевина в последний момент был заблокирован Беном Уайтом. А спустя две минуты уже Рамсдейл спас свою команду после выстрела Эрлинга Холанда.

"Сити" продолжал разрывать чужую оборону — особенно усердствовал Холанд. Уже в компенсированное время Стоунс головой замкнул подачу Де Брюйне со штрафного, и благодаря VAR этот гол был засчитан, хотя изначально рефери дал сигнал об офсайде — 2:0.

Вскоре после начала второго тайма Холанд вышел один на один, однако пробить Рамсдейла не смог. В следующей атаке Эрлинг выступил ассистентом, найдя на левом краю штрафной Де Брюйне, который ударом низом поразил ворота — 3:0.

Три гола насытили хозяев, и далее они слегка ослабили хватку. Гости пытались размочить счет, но серьезных угроз воротам Эдерсона не создавали.

Лишь на 86-й минуте "Арсеналу" все же удался гол престижа. Роб Холдинг пробил в касание из пределов штрафной по отскочившему к нему от Леандро Троссарда мячу — 3:1.

Однако это был еще не конец. Уже в компенсированное время вышедший на замену Фил Фоден с помощью рикошета от Холдинга вывел на удар Холанда, и распустивший свои кудри норвежец неотразимо пробил из района 11-метровой отметки — 4:1.

"Сити" с самого начала принялся демонстрировать свое превосходство над "Арсеналом" и одержал весьма уверенную уверенную победу. "Канониры" снова проваливают концовку сезона.

"Манчестер Сити" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2023 00:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 27.04.2023 01:03 # thegodfather
    честно говоря щас даже интересно, или арсенал осилит этот челси на эмирейтс ахаххаха, после 4 матчей без побед...

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  2. hachidlo 27.04.2023 00:57 # hachidlo
    thegodfather

    новость о лузерке не на главной - 18 комментов
    новость о челси не на главной - 49 комментов

    Источник: http://fapl.ru/posts/100023/?c=1

    Комментариев Сосича, ака главного фонат лфк, в новости о лузерне не на главной: 0
    Комментариев Сосича, ака главного фонат лфк, в новости о челси не на главной: 4

    тут и понимать нечего

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  3. thegodfather 27.04.2023 00:54 # thegodfather
    новость о лузерке не на главной - 18 комментов
    новость о челси не на главной - 49 комментов


    понимаете?

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  4. moneycity 27.04.2023 00:53 # moneycity
    Какая же мощная команда, одно удовольствие смотреть за матчами КОРОЛЕЙ. Отличную форму набрали к концу сезона и нужно довести всё до логического конца, а именно требла.

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  5. narcot 27.04.2023 00:49 # narcot
    21.04.2023 13:10 #
    wilegend

    опять в отрыв уйдём на 7 поинтов, да чтож ты будешь делать
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    21.04.2023 13:04 #
    mixmaster

    сегодня королевский Арсенал должен математически оформить ЛЧ
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  6. skychnie-oboi 27.04.2023 00:46 # skychnie-oboi
    1.ЛФК поздно спохватился - думаю 4-е место не упустят те команды которые занимают 3-4-е место.
    2.Челси надо Топ тренера - + чтоб владелец туда не лез вообще со своим гавно пониманием футбола т своим "Я".

    3.Де Брюйне самый умный футболист в АПЛ.Прост окайфанул от второго гола, где он показал что делает паузу но быстро прошил ворота, где кипер явно не ожидал.

    4.Арсенал посыпался после матча с ЛФК и так называемым скольжением ДЖИ - тепер будет отправная точка с очком ЗИны.

    5.ЛФК по сути подарил билет МС на ЧЕМПИОНСТВО.Князи.

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  7. pozitiv4ik 27.04.2023 00:38 # pozitiv4ik
    Артур, челси уже не будет клубом с приставкой топ
    Только за счет Аркадьича вылезли, ты если рили не понимаешь этого и пытаешься скрыть рофлами свой стыд, то лучше щас это признать, ведь дальше твой анус не выдержит глубину проникновения

    (ответить)

  8. heyoung 27.04.2023 00:37 # heyoung
    Вся надежда на реал теперь, нельзя Сити требл отдать

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  9. high-malvern 27.04.2023 00:34 # high-malvern
    Похоже на то, что Пакет впечатлил руководство Челси тем, что готов играть молодыми из академии. Ведь денег на трансферы уже нет.

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  10. aliluya-nn 27.04.2023 00:34 # aliluya-nn
    Ладно ..состав молодой - должны прибавлять в следующих сезонах ..главное всех переподписать
    Сегодня хреновенько играли и заслуженно проиграли

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  11. thegodfather 27.04.2023 00:32 # thegodfather
    на самом деле как бы кто не хейтил лэмпарда, во всей этой хуете виноваты боэли и поттер. Один даун уволил тренера топаря, по крайней мере по менталке и назначил слабого ментально тренера.
    Отсюда весь это нервяк по сезону и абсолютная неуверенность игроков в себе. Они на каждый матч выходят и не понимают че им делать. Именно Поттер впринципе команду довел до этого состояния, лэмпарду же просто пришлось с этим говном ковыряться.

    Тупо как 1 решением убить сезон....х3 как быстро покет сможет что-то наладить и в первую очередь внушить игрокам, что они все еще топ игроки, а не гавно в проруби, которыми по игре они сейчас являются.

    Игра просто трешачина.

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  12. mc-od 27.04.2023 00:28 # mc-od
    25.02.2023 22:34 # удалить
    mc-od

    Чемпик наш! Впрочем, ничего нового... Скриньте.)

    Источник: http://fapl.ru/posts/98824/?c=1

    КОРОЛИ на троне!
    жалкие хэйтерки и прочие кринжи во плоти на... Впрочем, сами знаете где.)

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  13. high-malvern 27.04.2023 00:26 # high-malvern
    Манчестер Сити сделал фаталити с Арсеналом)

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  14. hachidlo 27.04.2023 00:25 # hachidlo
    В конце сезона фанаты ливерпуля и арсенала будут праздновать 11-е место Челсей.

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  15. john-wick 27.04.2023 00:21 # john-wick
    Всё довольно ожидаемо. Посыпались мальчики.
    КОРОЛИ!!!

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  16. pozitiv4ik 27.04.2023 00:21 # pozitiv4ik
    Украина Челси.................................ТОД БЁЛЛИ

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  17. mixmaster 27.04.2023 00:19 # mixmaster
    В прошлом сезоне проебали топ4, в этом году чемпионство, которого никто не ждал от команды, штош))
    И это только лишь третья ступень процесса из пяти по стратегии Артеты.
    Полыхание гпенсов по ветке отдельно доставляет. До чего же жалкие, кеек

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  18. jirrort 27.04.2023 00:19 # jirrort
    У нас есть хотяб 1 победа против команды из первой десятки??? Я тупа арююююююю с этих овощей

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  19. superperez101 27.04.2023 00:18 # superperez101
    лэмпард все же самый гастоящий физручок
    даже джек вилшер и тот титут взял тренером с West Ham United U18

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  20. alexomck 27.04.2023 00:17 # alexomck
    лайфхак для пенсов: можно регать новый акк и рисовать схемки, с прохладными историями про кризисы, за другой клаб. не обязательно заливать фапл слезами, что не за тот мешок болеть начали:)

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