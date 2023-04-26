"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Вест Хэмом"

"Ливерпуль" одержал волевую победу 1:2 в гостях у "Вест Хэма" и сократил отставание от топ-4 Премьер-Лиги до шести очков.

Наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес не стал менять стартовый состав своей команды относительно победы 0:4 над "Борнмутом".



"Красные" недосчитались Ибраимы Конате, чье место в центре обороны занял Жоэль Матип.



"Ливерпуль" сразу же наладил хороший контроль над мячом и даже отметился несколькими неточными ударами, но уже на 12-й минуте пропустил. Сыграв в стенку с Мичейлом Антонио на подступах к штрафной, Лукас Пакета пробил с дистанции в ближний угол ворот Алиссона — 1:0.



Ответ гостей последовал на 18-й минуте, когда Коди Гакпо спокойно обработал мяч и нанес удар с дистанции в притирку со штангой — 1:1.



В дальнейшем "красные" владели определенным преимуществом. Диогу Жота и Виргил Ван Дейк имели хорошие моменты, чтобы вывести свою команду вперед, но не попали в створ.



У "молотобойцев" тоже был свой момент, чтобы выйти вперед, но Мичейл Антонио на 41-й минуте непостижимым образом не попал по мячу возле дальней штанги.



На 55-й минуте Джаррод Боуэн вошел в штрафную с правого фланга и ударом из под Ван Дейка поразил ворота, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



Игра была очень тяжелой для "Ливерпуля", однако на 67-й минуте "красным" посчастливилось повести в счете. Это Матип мощно пробил головой после подачи Энди Робертсоном углового — 1:2.



Гости достаточно уверенно и хладнокровно довели дело до победы, хотя хозяева пытались сопротивляться и бросили все силы вперед в концовке.



Выезд на Лондонский стадион получился очень непростым для "Ливерпуля", особенно с учетом быстрого гола Лукаса Пакеты. Однако "красные" показали стойкость духа и набрали важнейшие три очка.



"Вест Хэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче