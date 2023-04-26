"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Вест Хэмом"

Коди Гакпо "Ливерпуль" одержал волевую победу 1:2 в гостях у "Вест Хэма" и сократил отставание от топ-4 Премьер-Лиги до шести очков.

Наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес не стал менять стартовый состав своей команды относительно победы 0:4 над "Борнмутом".

"Красные" недосчитались Ибраимы Конате, чье место в центре обороны занял Жоэль Матип.

"Ливерпуль" сразу же наладил хороший контроль над мячом и даже отметился несколькими неточными ударами, но уже на 12-й минуте пропустил. Сыграв в стенку с Мичейлом Антонио на подступах к штрафной, Лукас Пакета пробил с дистанции в ближний угол ворот Алиссона — 1:0.

Ответ гостей последовал на 18-й минуте, когда Коди Гакпо спокойно обработал мяч и нанес удар с дистанции в притирку со штангой — 1:1.

В дальнейшем "красные" владели определенным преимуществом. Диогу Жота и Виргил Ван Дейк имели хорошие моменты, чтобы вывести свою команду вперед, но не попали в створ.

У "молотобойцев" тоже был свой момент, чтобы выйти вперед, но Мичейл Антонио на 41-й минуте непостижимым образом не попал по мячу возле дальней штанги.

На 55-й минуте Джаррод Боуэн вошел в штрафную с правого фланга и ударом из под Ван Дейка поразил ворота, однако гол не был засчитан из-за офсайда.

Игра была очень тяжелой для "Ливерпуля", однако на 67-й минуте "красным" посчастливилось повести в счете. Это Матип мощно пробил головой после подачи Энди Робертсоном углового — 1:2.

Гости достаточно уверенно и хладнокровно довели дело до победы, хотя хозяева пытались сопротивляться и бросили все силы вперед в концовке.

Выезд на Лондонский стадион получился очень непростым для "Ливерпуля", особенно с учетом быстрого гола Лукаса Пакеты. Однако "красные" показали стойкость духа и набрали важнейшие три очка.

"Вест Хэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2023 23:40

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Последние комментарии:




  1. yxaxaxaxaxa 27.04.2023 00:05 # yxaxaxaxaxa
    после 7-0 муму должны освобождать место своим хозяевам

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  2. v-0987654321 26.04.2023 23:53 # v-0987654321
    Пенсы сААсямба пдрсы!

    Ахахахаха

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  3. liverpo0ol 26.04.2023 23:49 # liverpo0ol
    Пизнес канеш ггшки проипали чемпик

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  4. lovrentiy 26.04.2023 23:48 # lovrentiy
    Ещё 6 игр, всё зависит от сорок с маню, собственно самим надо выигрывать.

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  5. v-0987654321 26.04.2023 23:48 # v-0987654321
    Ахахаха пенсы лахи,прям как хахлы

    Арююююююююю

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  6. largo-winch 26.04.2023 23:46 # largo-winch
    Попасть в ЛЧ любой ценой.

    Похой на скамов, педи ко в и членсов.

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  7. john-wick 26.04.2023 23:45 # john-wick
    Заслуженная виктория княжеского клуба!
    Неоспоримо.

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  8. electric 26.04.2023 23:44 # electric
    КНЯЗИ!!!
    С победой!!!
    В кризисе е6ошат дай бажэ.

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  9. superglor 26.04.2023 23:43 # superglor
    Купленый матч! Требую расследование заговора.

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  10. slash-lfc 26.04.2023 23:43 # slash-lfc
    В следующем сезоне будут героически покорять ЛК.

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  11. mafia 26.04.2023 23:43 # mafia
    10 побед 13 поражений
    угадайте лохов

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