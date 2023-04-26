Райан Мейсон: "Я готов"

Райан Мейсон заявил, что готов проявить себя в качестве главного тренера "Тоттенхэма".

Уволив Кристиана Стеллини после шокирующего поражения 6:1 от "Ньюкасла" в минувший уикенд, "Тоттенхэм" доверил первую команду на остатке сезона своему бывшему полузащитнику Мейсону.



Это будет уже второй период для Райана в качестве временщика после сезона 2020/21, когда он заменил уволенного Жозе Моуриньо и выиграл четыре из семи своих матчей.



На своей пресс-конференции перед матчем против "Манчестер Юнайтед" 31-летний Мейсон заявил, что уверен в себе, а также потребовал от команды отреагировать на фиаско на "Сент-Джеймс Парк".



"Я готов. У меня нет сомнений насчет этого. Все, как обычно. Нас ждет по-настоящему большой матч в четверг, а затем еще один в воскресенье, поэтому я полностью сосредоточен на подготовке к этому".



"Нам нужна реакция. Абсолютно нужна. Мы были расстроены в воскресенье. Я бы надеялся и ожидал увидеть реакцию — не только со стороны игроков, но со стороны каждого в здании", — цитирует Мейсона Sky Sports.