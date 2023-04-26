"Челси" интересуется Садио Мане

Садио Мане "Челси" готов рассмотреть возможность приобретения нападающего "Баварии" Садио Мане.

Отыграв шесть сезонов за "Ливерпуль", прошлым летом Мане отправился в "Баварию" по сделке стоимостью 35 миллионов фунтов.

В Мюнхене Садио пока не смог закрепиться в стартовом составе, а недавно подрался в раздевалке с партнером по команде Лероем Сане.

Согласно слухам, "Бавария" задумывается о расставании с Мане уже после одного сезона, и если Садио будет доступен для трансфера грядущим летом, "Челси" рассмотрит такую возможность, сообщает Football Insider.

На "Стэмфорд Бридж" Мане может заменить Пьер-Эмерика Обамеянга. 31-летний сенегалец на два года моложе экс-нападающего "Арсенала" и способен сыграть по всему фронту атаки.


Метки Бавария, Мане, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2023 22:00

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  1. hammersmith 26.04.2023 23:29 # hammersmith
    ахахахах оруууу с лохов

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  2. lahmatyj 26.04.2023 23:26 # lahmatyj
    Станет королём у пенсопитеков. Местные пенсопедики любят свои писюны теребить на нигр.

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  3. gucman 26.04.2023 22:21 # gucman
    Какие нах лyзepxyйцы? От Стерляди бы избавиться...

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  4. jirrort 26.04.2023 22:01 # jirrort
    Это неправда

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