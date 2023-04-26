"Челси" интересуется Садио Мане
"Челси" готов рассмотреть возможность приобретения нападающего "Баварии" Садио Мане.
Отыграв шесть сезонов за "Ливерпуль", прошлым летом Мане отправился в "Баварию" по сделке стоимостью 35 миллионов фунтов.
В Мюнхене Садио пока не смог закрепиться в стартовом составе, а недавно подрался в раздевалке с партнером по команде Лероем Сане.
Согласно слухам, "Бавария" задумывается о расставании с Мане уже после одного сезона, и если Садио будет доступен для трансфера грядущим летом, "Челси" рассмотрит такую возможность, сообщает Football Insider.
На "Стэмфорд Бридж" Мане может заменить Пьер-Эмерика Обамеянга. 31-летний сенегалец на два года моложе экс-нападающего "Арсенала" и способен сыграть по всему фронту атаки.
26.04.2023 22:00
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ахахахах оруууу с лохов
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Станет королём у пенсопитеков. Местные пенсопедики любят свои писюны теребить на нигр.
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Какие нах лyзepxyйцы? От Стерляди бы избавиться...
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Это неправда
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