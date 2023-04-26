"Челси" интересуется Садио Мане

"Челси" готов рассмотреть возможность приобретения нападающего "Баварии" Садио Мане.

Отыграв шесть сезонов за "Ливерпуль", прошлым летом Мане отправился в "Баварию" по сделке стоимостью 35 миллионов фунтов.



В Мюнхене Садио пока не смог закрепиться в стартовом составе, а недавно подрался в раздевалке с партнером по команде Лероем Сане.



Согласно слухам, "Бавария" задумывается о расставании с Мане уже после одного сезона, и если Садио будет доступен для трансфера грядущим летом, "Челси" рассмотрит такую возможность, сообщает Football Insider.



На "Стэмфорд Бридж" Мане может заменить Пьер-Эмерика Обамеянга. 31-летний сенегалец на два года моложе экс-нападающего "Арсенала" и способен сыграть по всему фронту атаки.