Адамс: "Если "Арсенал" проиграет "Сити", все будет закончено"

Легенда "Арсенала" Тони Адамс считает, что в случае поражения от "Манчестер Сити" в среду вечером "канониры" лишатся шансов на титул Премьер-Лиги.

По мнению Адамса, "Арсеналу" не стоит пытаться превзойти "Сити" по игре. Тони хочет, чтобы у "канониров" нашелся "план Б", как избежать поражения и не позволить конкуренту сократить дистанцию в таблице до двух очков.



"Когда я брал интервью у Мартина Эдегора для телевидения в понедельник, он спросил у меня совета для "Арсенала" на матч против "Манчестер Сити" в среду. Моим ответом были два слова: "Не проиграйте". Если "Арсенал" сможет сделать это, чемпионская гонка останется открытой".



"Если нет, все будет закончено. Я был бы счастлив увидеть нечто большее, чем скучную ничью 0:0, но я могу гарантировать, что этого не случится. Потому что этот "Арсенал" умеет играть только одним способом: пан или пропал. Каждый раз, когда "Арсенал" выигрывал титул лиги, у них был правильный баланс между обороной и атакой".



"У нынешней команды нет этого баланса. Я не думаю, что у них есть план Б, поэтому в среду вечером они выйдут на поле "Этихад", чтобы попытаться переиграть лучшую команду в Европе. И, наверное, они окажутся недостаточно хороши".



"Микель (Артета) смоделировал все, что сделал его друг Пеп Гвардиола, и в результате "Арсенал" является "Сити" версии "лайт". Но ты не можешь выиграть титул, копируя лучшую версию, потому что у Пепа больше ресурсов, чем у "Арсенала"... Им нужно попробовать что-нибудь другое", — цитирует Адамса Daily Mail.