МЮ не будет затягивать переговоры с "Тоттенхэмом" по Кейну
"Манчестер Юнайтед" не собирается вести долгие переговоры о покупке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна грядущим летом.
Не сумев обзавестись бомбардиром прошлым летом, в ноябре "Юнайтед" попрощался с Криштиану Роналду, из-за чего эта задача стала еще важнее.
В январе "красные дьяволы" лишь смогли позволить себе аренду Ваута Вегхорста, однако игрок сборной Голландии не является долгосрочным решением проблем команды с наконечником атак.
После окончания этого сезона "Юнайтед" вернется к идее с приглашением забивного нападающего, и во главе списка "дьяволов" находится Кейн, у которого остается только один год по контракту.
Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви известен тем, что с трудом расстается со своими ключевыми игроками и только по премиальной цене, и "дьяволы" совершенно не хотят увязнуть в переговорах со "шпорами".
Как утверждает Daily Star, "Юнайтед" готов заплатить около 80 миллионов фунтов за Кейна, но если Леви сразу не примет это предложение, сделки не будет, и "дьяволы" переключатся на альтернативные цели, включая Виктора Осимхена из "Наполи".
26.04.2023 20:00
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