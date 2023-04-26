МЮ не будет затягивать переговоры с "Тоттенхэмом" по Кейну

"Манчестер Юнайтед" не собирается вести долгие переговоры о покупке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна грядущим летом.

Не сумев обзавестись бомбардиром прошлым летом, в ноябре "Юнайтед" попрощался с Криштиану Роналду, из-за чего эта задача стала еще важнее.



В январе "красные дьяволы" лишь смогли позволить себе аренду Ваута Вегхорста, однако игрок сборной Голландии не является долгосрочным решением проблем команды с наконечником атак.



После окончания этого сезона "Юнайтед" вернется к идее с приглашением забивного нападающего, и во главе списка "дьяволов" находится Кейн, у которого остается только один год по контракту.



Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви известен тем, что с трудом расстается со своими ключевыми игроками и только по премиальной цене, и "дьяволы" совершенно не хотят увязнуть в переговорах со "шпорами".



Как утверждает Daily Star, "Юнайтед" готов заплатить около 80 миллионов фунтов за Кейна, но если Леви сразу не примет это предложение, сделки не будет, и "дьяволы" переключатся на альтернативные цели, включая Виктора Осимхена из "Наполи".