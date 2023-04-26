Галлас раскритиковал Зинченко

Александр Зинченко Бывший игрок "Арсенала" Вильям Галлас раскритиковал левого защитника "канониров" Александра Зинченко.

Зинченко является одним из немногих игроков лидирующего в Премьер-Лиги "Арсенала" с опытом завоевания титула.

Однако Галласу кажется, что Александр не справляется с ролью лидера, и прежде всего об этом говорит неважная игра 26-летнего украинца в последних матчах.

"Зинченко — один из самых опытных игроков, и в такого матча тебе нужен этот опыт — ты хочешь видеть, как он контролирует игру".

"Но мы этого не наблюдаем. В последних матчах он играл не очень хорошо. Против "Сити" ему будет сложно, это будет эмоционально", — цитирует Галласа Daily Mail.


Метки Арсенал, Галлас, Зинченко

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1258

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. true-manc 26.04.2023 19:46 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  2. narcot 26.04.2023 19:41 # narcot
    сколько у галласа чемпиков с арсосалом? пусть пиZдак привалит-то))

    (ответить)

  3. superperez101 26.04.2023 19:08 # superperez101
    да какой опытный
    твердый лавочник на самой низкой зарплате в сити
    причем рыдающий по поводу и без, токсичный пидр
    не зря его шарлатан слил

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: