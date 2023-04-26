Галлас раскритиковал Зинченко

Бывший игрок "Арсенала" Вильям Галлас раскритиковал левого защитника "канониров" Александра Зинченко.

Зинченко является одним из немногих игроков лидирующего в Премьер-Лиги "Арсенала" с опытом завоевания титула.



Однако Галласу кажется, что Александр не справляется с ролью лидера, и прежде всего об этом говорит неважная игра 26-летнего украинца в последних матчах.



"Зинченко — один из самых опытных игроков, и в такого матча тебе нужен этот опыт — ты хочешь видеть, как он контролирует игру".



"Но мы этого не наблюдаем. В последних матчах он играл не очень хорошо. Против "Сити" ему будет сложно, это будет эмоционально", — цитирует Галласа Daily Mail.