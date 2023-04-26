Галлас раскритиковал Зинченко
Бывший игрок "Арсенала" Вильям Галлас раскритиковал левого защитника "канониров" Александра Зинченко.
Зинченко является одним из немногих игроков лидирующего в Премьер-Лиги "Арсенала" с опытом завоевания титула.
Однако Галласу кажется, что Александр не справляется с ролью лидера, и прежде всего об этом говорит неважная игра 26-летнего украинца в последних матчах.
"Зинченко — один из самых опытных игроков, и в такого матча тебе нужен этот опыт — ты хочешь видеть, как он контролирует игру".
"Но мы этого не наблюдаем. В последних матчах он играл не очень хорошо. Против "Сити" ему будет сложно, это будет эмоционально", — цитирует Галласа Daily Mail.
26.04.2023 19:00
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КОРОЛЬ!!!
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сколько у галласа чемпиков с арсосалом? пусть пиZдак привалит-то))
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да какой опытный
твердый лавочник на самой низкой зарплате в сити
причем рыдающий по поводу и без, токсичный пидр
не зря его шарлатан слил
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