Артета заявил, что "прибьет" своих игроков, если те испугаются "Сити"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что "прибьет" своих игроков, если те продемонстрируют какой-либо страх в матче против "Манчестер Сити".

В среду вечером "Арсенал" проведет ключевой для судьбы титула Премьер-Лиги матч, сыграв на выезде против "Сити".

Артета требует от "канониров" показать свой лучший футбол, и Микель чувствует, что его подопечные готовы к этому испытанию.

"Нет, я не вижу в своих игроках никакого страха в насчет этого испытания, а если и увижу, то прибью их, потому что я совершенно не хочу этого видеть".

"Матч такого уровня требует абсолютного совершенства в каждом действии с мячом, и мы должны показать такую игру".

"Замечательно, что мы идем нога в ногу с "Сити", но этого недостаточно, и теперь мы в том положении, когда должны взять верх над ними", — цитирует Артету talkSPORT.


Метки Арсенал, Артета, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2023 18:00

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  1. jirrort 26.04.2023 18:15 # jirrort
    "прибьёт" на гейгунерском слэнге означает - трахнет без вазелина?

    (ответить)

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