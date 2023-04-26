Артета заявил, что "прибьет" своих игроков, если те испугаются "Сити"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что "прибьет" своих игроков, если те продемонстрируют какой-либо страх в матче против "Манчестер Сити".

В среду вечером "Арсенал" проведет ключевой для судьбы титула Премьер-Лиги матч, сыграв на выезде против "Сити".



Артета требует от "канониров" показать свой лучший футбол, и Микель чувствует, что его подопечные готовы к этому испытанию.



"Нет, я не вижу в своих игроках никакого страха в насчет этого испытания, а если и увижу, то прибью их, потому что я совершенно не хочу этого видеть".



"Матч такого уровня требует абсолютного совершенства в каждом действии с мячом, и мы должны показать такую игру".



"Замечательно, что мы идем нога в ногу с "Сити", но этого недостаточно, и теперь мы в том положении, когда должны взять верх над ними", — цитирует Артету talkSPORT.