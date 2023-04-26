Гвардиола опасается реакции "Арсенала" на серию без побед

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что его напрягает серия "Арсенала" без побед.

"Арсенал" приезжает на "Этихад" в среду вечером, все три предыдущих матча в Премьер-Лиге завершив вничью.



Гвардиола опасается, что эта серия разозлит "канониров". Хосеп предпочел бы, чтобы соперник был в более расслабленном состоянии.



"У меня всегда было ощущение, что матч против них на данной стадии сезона будет таким сложным. Но теперь, когда они три раза подряд потеряли очки, будет гораздо сложнее".



"Я бы предпочел, чтобы они приехали сюда на фоне результатов получше. Они не побеждают. Всегда было ясно, что матч против них будет сложным, но с этими результатами он будет гораздо сложнее".



"Мне не нравится, когда ты страдаешь, а соперник имеет моменты. Каждый день я тружусь, чтобы контролировать игру 90 минут, но порой ты вынужден смириться с тем, что это невозможно".



"Ты можешь сыграть плохо, и тогда соперник может сделать много хороших вещей. Разница в том, что сейчас мы обладаем достойными защитниками и хорошо обороняемся. Это помогает нам быть надежными, но против "Арсенала" этого будет недостаточно", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.