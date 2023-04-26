У Тен Хага есть план против Кейна

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что у него есть план по сдерживанию нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

29-летний Кейн является вторым лучшим бомбардиром этого сезона Премьер-Лиги с 24 голами и главной надеждой "Тоттенхэма" на попадание в топ-4.



В четверг "Юнайтед" предстоит навестить "шпор", и Тен Хаг четко понимает, какая угроза исходит от Кейна.



"Довольно очевидно, какое влияние он оказывает на игру "Тоттенхэма".



"Конечно, у нас есть план на этот счет. Мы очень хорошо справились в домашнем матче, поэтому в четверг нам тоже потребуется очень хороший план".



"Против него нужно обороняться как команда. Он умный игрок, поэтому нельзя позволять ему выходить на опасные позиции. Он способен оказать большое влияние на игру", — цитирует Тен Хага Sky Sports.