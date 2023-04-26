Руни объяснил, как "Арсеналу" нужно сыграть против "Сити"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни дал совет "Арсеналу" насчет матча против "Манчестер Сити".

В среду вечером ослабленная потерей Вильяма Салиба оборона "Арсенала" постарается сдержать лучшего бомбардира Премьер-Лиги в лице Эрлинга Холанда.



Однако Руни советует "канонирам" не отсиживаться в обороне, а атаковать самим, потому что иначе команду Микеля Артеты ждет "медленная смерть".



"Как им остановить Эрлинга Холанда? Учитывая травму Вильяма Салиба, у них нет возможности соответствовать его скорости и мощи в индивидуальном плане, и они лишь могу попытаться навязать свою игру".



Вместо того, чтобы чересчур делать акцент на Холанде, "Арсенал" должен сосредоточиться на том, чтобы сделать уязвимыми защитников "Сити". Их мышление должно быть следующим: никто и не думал, что мы будем в этом положении, но теперь мы сражаемся за титул, поэтому давайте выйдем и сделаем это".



"Если "Арсенал" выйдет на матч с этим позитивным настроем, это будет отличный матч. Будут ли они отсиживаться в обороне и ждать? Попробуй сделать это против "Сити", и ты умрешь медленной смертью. "Сити" исключителен, и их нельзя сдержать, поэтому вопрос в том, что они сами могут сделать в атаке. Важно сыграть так, чтобы им не о чем было жалеть", — сообщил Руни The Times.