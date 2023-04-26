Руни объяснил, как "Арсеналу" нужно сыграть против "Сити"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни дал совет "Арсеналу" насчет матча против "Манчестер Сити".
В среду вечером ослабленная потерей Вильяма Салиба оборона "Арсенала" постарается сдержать лучшего бомбардира Премьер-Лиги в лице Эрлинга Холанда.
Однако Руни советует "канонирам" не отсиживаться в обороне, а атаковать самим, потому что иначе команду Микеля Артеты ждет "медленная смерть".
"Как им остановить Эрлинга Холанда? Учитывая травму Вильяма Салиба, у них нет возможности соответствовать его скорости и мощи в индивидуальном плане, и они лишь могу попытаться навязать свою игру".
Вместо того, чтобы чересчур делать акцент на Холанде, "Арсенал" должен сосредоточиться на том, чтобы сделать уязвимыми защитников "Сити". Их мышление должно быть следующим: никто и не думал, что мы будем в этом положении, но теперь мы сражаемся за титул, поэтому давайте выйдем и сделаем это".
"Если "Арсенал" выйдет на матч с этим позитивным настроем, это будет отличный матч. Будут ли они отсиживаться в обороне и ждать? Попробуй сделать это против "Сити", и ты умрешь медленной смертью. "Сити" исключителен, и их нельзя сдержать, поэтому вопрос в том, что они сами могут сделать в атаке. Важно сыграть так, чтобы им не о чем было жалеть", — сообщил Руни The Times.
26.04.2023 15:00
Просмотров: 185
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Этим немощам ничего не поможет. Помечтали о чемпионстве и хватит, снова все в свои норки спрячутся. Один сракер останется народ смешить.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий