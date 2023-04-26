Почеттино договорился с "Челси"
Маурисио Почеттино достиг устной договоренности о своем назначении на должность главного тренера "Челси".
Почеттино стал приоритетной кандидатурой "Челси" после того, как Луис Энрике и Юлиан Нагельсманн выбыли из числа претендентов на вакантную должность.
За последние дни Почеттино и "Челси" значительно продвинулись в переговорах, и 51-летний аргентинец уже дал устное согласие на работу в лондонском клубе, утверждает talkSPORT.
Ожидается, что сделка будет окончательно оформлена к концу этой недели, однако Почеттино приступит к работе только со следующего сезона.
Таким образом, временный наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард останется на своем посту на оставшиеся семь матчей в Премьер-Лиге.
26.04.2023 14:00
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