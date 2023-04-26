"Челси" обсудит покупку Андре Онана

"Челси" планирует обсудить приобретение голкипера "Интера" Андре Онана.

Как сообщает Evening Standard, на следующей неделе делегация "Челси" посетит Италию, чтобы провести встречу с коллегами из "Интера".



У "Челси" и "Интера" есть несколько точек соприкосновения. Во-первых, это нападающий "синих" Ромелу Лукаку, который этот сезон проводит на "Сан-Сиро" на правах аренды.



Сам Лукаку хочет остаться в"Интере", которому принадлежит опция продления аренды Ромелу на следующий сезон за прежние 7 миллионов фунтов, выплачивая только половину зарплаты игрока.



"Челси" также обсудит свой интерес к Онана, которого "синие" рассматривают на роль первого номера. Помимо 27-летнего камерунца, на радаре у лондонского клуба также находятся Давид Райя из "Брентфорда", Грегор Кобель из дортмундской "Боруссии" и Георгий Мамардашвили из "Валенсии".