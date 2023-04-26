Крукс считает, что Райс стоит 80 млн. фунтов

Бывший игрок "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" Гарт Крукс считает, что полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс стоит 80 миллионов фунтов.

На прошлой неделе Райс — своей игрой и своими голами — помог "Вест Хэму" выйти в полуфинал Лиги Конференций и сделать большой шаг к продлению прописки в Премьер-Лиге.



По мнению Крукса, 24-летний англичанин подтвердил свой класс и продемонстрировал, что может стать стоящим приобретением для больших клубов.



"Он забил абсолютно потрясающий гол против "Гента" в Лиге Конференций посреди недели, а спустя считанные дни отличился против "Борнмута".



"Деклан Райс в очередной раз проявляет себя ключевой фигурой в преображении "Вест Хэма". Они почерпнули некоторую уверенность из камбэка против "Арсенала", но когда они отправились на "Виталити", то абсолютно уничтожили "Борнмут".



"Эта победа оставляет "Вест Хэм" с 34 очками и облегчает давление на команду Дэвида Мойеса, которая также достигла полуфинала европейского турнира. Деклан Райс заслуживает того, чтобы кто-нибудь заплатил за него 80 миллионов фунтов", — пишет Крукс в своей колонке на BBC.