Гвардиола: "Для "Арсенала" каждый матч был подобен финалу, для нас — поначалу нет"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что поначалу в этом сезоне его команда не воспринимала каждый матч Премьер-Лиги как кубковый финал — в отличие от "Арсенала".

Трехматчевая ничейная серия "Арсенала" позволила "Сити" сократить свое отставание от лидера Премьер-Лиги до пяти очков, и в среду вечером две эти команды сыграют друг с другом.



"Сити" резко ускорился в концовке сезона, выиграв восемь из девяти последних матчей в Премьер-Лиге, и Гвардиола чувствует, что теперь его команда снова голодна до успеха.



"Много недель назад я сказал, что ближе к концу сезона для нас все закончится, если мы будем выигрывать матчи, и мы знаем об этом".



"Когда ты уже оказывался в таких ситуациях, у тебя не может быть этого чувства в октябре, ноябре. Особенно после двух титулов Премьер-Лиги подряд. Когда мы завоевали свой первый титул Премьер-Лиги, мы начали тот сезон так, что каждый матч был для нас финалом".



"Я прекрасно это помню и, глядя снаружи, понимаю, что это чувство есть у "Арсенала" в этом сезоне — каждый матч для них подобен финалу. Для нас же, после двух титулов Премьер-Лиги подряд, поначалу не каждый матч в этом сезоне был подобен финалу".



"Но теперь, в эти заключительные месяцы, когда мы сражаемся в Лиге Чемпионов, Кубке Англии и Премьер-Лиге, мы рассматриваем это именно так. Потому что конец очень близок. Теперь мы точно знаем, за что играем".



"Потребовалось много месяцев, чтобы мы оказались в этом положении, но теперь у нас есть шанс, и это в наших руках. Конечно, это и в их ("Арсенала") руках, потому что в случае победы все будет зависеть от их. Но если победим мы, тогда судьба будет в наших руках за семь матчей до конца", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.