Парлор: "У "Арсенала" никогда не будет шанса лучше выиграть лигу"

Легенда "Арсенала" Рэй Парлор предупредил, что у "канониров" никогда не будет шанса лучше для победы в Премьер-Лиге, чем в этом сезоне.

В данный момент "Арсенал" сохраняет лидерство в Премьер-Лиге, имея пять очков преимущества над преследующим "Манчестер Сити", с которым сыграет в среду вечером.



Матч против "Сити" станет первым из шести заключительных для "Арсенала" в нынешнем сезоне, и Парлор считает, что это чемпионство, если подопечные Микеля Артеты его в итоге оформят, даже можно будет поставить в один ряд с достижением "Непобедимых" в 2003/04.



"Что бы ни случилось в этом сезоне, я рад, как они играли, но у них никогда не будет шанса лучше, чтобы выиграть лигу".



"Мы знаем, что "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" станут сильнее в следующем сезоне, а "Арсенал" сейчас в положении, чтобы войти в историю и установить достижение, которое будет в одном ряду с любой из моих побед".



"На старте сезона они были аутсайдерами борьбы за титул, так что это возможность для них, и ты не слишком часто получаешь такую возможность за семь или восемь матчей до конца. Что бы ни случилось, я все равно думаю, что они так прибавили в этом году", — цитирует Парлора The Independent.