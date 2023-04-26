Парлор: "У "Арсенала" никогда не будет шанса лучше выиграть лигу"

Рэй Парлор Легенда "Арсенала" Рэй Парлор предупредил, что у "канониров" никогда не будет шанса лучше для победы в Премьер-Лиге, чем в этом сезоне.

В данный момент "Арсенал" сохраняет лидерство в Премьер-Лиге, имея пять очков преимущества над преследующим "Манчестер Сити", с которым сыграет в среду вечером.

Матч против "Сити" станет первым из шести заключительных для "Арсенала" в нынешнем сезоне, и Парлор считает, что это чемпионство, если подопечные Микеля Артеты его в итоге оформят, даже можно будет поставить в один ряд с достижением "Непобедимых" в 2003/04.

"Что бы ни случилось в этом сезоне, я рад, как они играли, но у них никогда не будет шанса лучше, чтобы выиграть лигу".

"Мы знаем, что "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" станут сильнее в следующем сезоне, а "Арсенал" сейчас в положении, чтобы войти в историю и установить достижение, которое будет в одном ряду с любой из моих побед".

"На старте сезона они были аутсайдерами борьбы за титул, так что это возможность для них, и ты не слишком часто получаешь такую возможность за семь или восемь матчей до конца. Что бы ни случилось, я все равно думаю, что они так прибавили в этом году", — цитирует Парлора The Independent.


Метки Арсенал, Парлор, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2023 10:00

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Последние комментарии:




  1. tot35 26.04.2023 11:07 # tot35
    Никогда не говори Никогда

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  2. alexomck 26.04.2023 11:02 # alexomck
    в следующем сезоне ЛЧ силы отнимет, но эта команда, судя по возрасту отдельных исполнителей, далека от пика

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  3. whitecolor 26.04.2023 10:59 # whitecolor
    Какая же красивая форма когда-то была...

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  4. heyoung 26.04.2023 10:45 # heyoung
    Арсенал достиг апогея

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  5. mixmaster 26.04.2023 10:05 # mixmaster
    королевский Арсенал находится лишь на 3ей ступени из 5 по процессу развития Артеты. Рэй, шансов будет становиться только больше.

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