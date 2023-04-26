Лэмпард признал, что не может повлиять на будущее Маунта

Тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признал, что он бессилен повлиять на контрактную ситуацию полузащитника Мейсона Маунта.

Сейчас 24-летний Маунт приближается к заключительным 12 месяцам по своему контракту, и если новая сделка будет невозможна, "Челси" продаст Мейсона в ближайшее трансферное окно.



В свое время Лэмпард поработал с Маунтом не только в "Челси", но и в "Дерби", однако временный статус Фрэнка в клубе означает, что к переговорам по контрактам он не имеет никакого отношения.



"В данный момент мое мнение не будет решающим. Это будет зависеть от мнения клуба и мнения Мейсона, так что это решится между ними".



"Думаю, мое мнение довольно ясно, мне не нужно произносить, что я думаю о Мейсоне как о игроке. Несомненно, Мейсон — игрок топ-уровня, учитывая то, что он дает команде с мячом и без мяча".



"В ближайшие недели и месяцы картина станет яснее, и это вместе решат клуб и Мейсон, разговаривая друг с другом", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.